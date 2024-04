Wetter in NRW: „Hier und da ein Knick“ – Experte mit trauriger Mai-Prognose

Zunächst die gute Nachricht. Viele werden es bereits bemerkt haben und möglicherweise am letzten April-Wochenende etwas überrascht gewesen sein. Das Wetter wird wieder wärmer in NRW!

Doch wird sich das gute Wetter in NRW nicht allzu lange halten, sagen Experten jetzt schon voraus. Es droht womöglich schon in der anstehenden Woche eine erneute Wende. Der Mai wird NRW ganz schön auf Trab halten.

Wetter in NRW bleibt nicht lange schön

Ab Mai mischen sich erste Unsicherheiten in die Wetter-Modelle. Der Trend geht teils wieder deutlich nach unten bei den Temperaturen. Selbst nächtlichen Frost könnte es geben und auch wieder Schnee in den Bergen, so wie in den vergangenen Tagen. Die Wärme ist wohl nur für kurze Zeit zurück.

Wetter-Experte Kai Zorn geht davon aus, dass es ab dem 6. Mai vermehrt Nachtfrost geben könnte. Das sei allerdings davon abhängig, wie weit der „Polarluft-Vorstoß“ nach Deutschland hineinreicht.

Das sind die Temperaturen der nächsten Tage:

Montag: 17-21 Grad (15 am Kahlen Asten), nachts 12-9 Grad (7 im Bergland)

Dienstag: 22-26 Grad (20), nachts 14-8 Grad

Mittwoch: 24-28 Grad (22 in Hochlagen), nachts 14-11 Grad (9)

Quelle: Deutscher Wetterdienst (DWD)

Wir liegen aktuell zwischen einem Tiefdruckgebiet im Norden und der Höhenluft im Süden. Dadurch bildet sich ein Trog (mehr dazu erfährst du >>hier). Und genau der verhindert, dass sich das wärmere Wetter manifestieren kann. „Eine dauerhaft warme Lage ist damit nicht in Sicht“, so der Experte.

Wetter in NRW: Jetzt ist „alles möglich“

Die „Anfälligkeit für Vorstöße aus Norden“ ist im Mai besonders hoch. Zorn spricht davon, dass die Linie zwischen den Hochs und Tief „hier und da einen Knick“ über Deutschland bildet. So kann es immer mal wieder kälter, aber auch wärmer werden. Jetzt ist „alles möglich“.

Wahrscheinlich werden die Temperaturen in den kommenden Tagen und Wochen immer wieder zwischen hoch und tief hin und her pendeln. „Der Mai wird uns sicher in Atem halten“, schließt der Experte daraus.