Wetter in NRW: Experte nimmt jede Hoffnung – zu Silvester droht neues Unglück

Das Wetter in NRW meinte es zu Weihnachten nicht gut mit uns. Heftige Regenfälle sorgten für Überschwemmungen und Beinahe-Deichbrüche – der Deutsche Wetterdienst sprach für manche Teile von Deutschland die höchste Warnstufe aus.

+++ Unwetter in NRW: Deich-Kollaps droht ++ Feuerwehren kämpfen mit Sandsäcken gegen Hochwasser ++ Hund ertrunken +++

Doch kehrt Richtung in Silvester endlich Ruhe ein? Laut einem Meteorologen könnte es ausgerechnet zum Jahreswechsel nochmal richtig übel für NRW werden.

Wetter in NRW: Nur die Ruhe vor dem Sturm?

Zum Ende der Weihnachtszeit beruhigt sich die Wetter-Lage zunächst. „Die gute Nachricht erstmal: Bis Donnerstagnachmittag kommt kaum etwas zusammen. Wenn es mal regnet, ist es eher der leichte Regen“, so die Vorhersage von Lars Dahlstrom auf dem Youtube-Kanal „Kachelmannwetter“.

+++ Hochwasser in NRW: Kampf mit Sandsäcken um Häuser und Höfe ++ Feuerwehr mit dringendem Appell! +++

Für Mittwoch prophezeit der Wetter-Experte leichten Regen. In NRW sollen die Temperaturen bei maximal acht bis zehn Grad liegen. Sogar die Sonne werde sich etwas raustrauen. Doch diese einigermaßen erträglichen Aussichten gelten nur für kurze Zeit. Zum Wochenende hin wechselt das Wetter in NRW schon wieder und ergiebiger Regen und Sturm ziehen erneut über uns her.

Nächstes Unwetter könnte bereits im Anmarsch sein

Dafür schaut sich der Meteorologe das europäische und das US-Wettermodell an. „Wir sehen bei beiden Wettermodellen, dass es stürmisch werden könnte. Da ist wohl etwas im Busch. Wie heftig, wann und wie – dafür ist es noch zu früh.“ Wer an Silvester jedoch plane, Raketen und Böller in die Luft zu schießen, dem könnte das stürmische Wetter im schlimmsten Fall einen Strich durch die Rechnung machen.

Noch mehr News:

Die Temperaturen sinken zum Jahreswechsel auf jeden Fall wieder in den einstelligen Bereich. Den Einschätzungen des Meteorologen zufolge droht immer mehr eine erneute Unwetter-Lage mit heftigen Regenfällen und Sturm. Das wäre richtig übel angesichts der dramatischen Hochwasser-Lage in vielen Region in NRW. Ob die Horror-Prognose wirklich eintrifft, das lässt sich aber wohl erst ein bis zwei Tage vorher sagen. Doch die Aussichten sind mehr als düster.