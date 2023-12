Tierheim in NRW gab Hund ab – ein Jahr später die überraschende Nachricht

Das Jahresende nutzen viele Menschen, um die vergangenen Monate Revue passieren zu lassen, auf schöne wie auch traurige Momente zurück zu blicken. Auch DER WESTEN möchte noch einmal an die berührendsten Geschichten von 2023 erinnern.

So wie die von einem Tierheim in NRW und dessen Schützling Grace. Die kleine Hündin landete im Sommer 2022 in der Einrichtung in Moers, hoffte daraufhin wie viele andere Tiere auf ein neues und liebevolles Zuhause. Nachdem das gefunden war, erreichte die Mitarbeiter des Tierheims in NRW plötzlich Post der neuen Besitzer.

Tierheim in NRW vermittelt Hündin nach schwieriger Suche

Die Post, die das Tierheim Moers im Herbst von Graces neuer Familie bekam, veranlasste die Mitarbeiter dazu, das ganze Schicksal der Hündin zu erzählen. „Im Juni 2022 kam Grace als Fundtier zu uns und wurde nicht wieder abgeholt. Obwohl kleine Hunde häufig leichter ein Zuhause finden, war es bei Grace ein bisschen kniffelig den passenden ‚Deckel‘ zu finden“, hieß es in dem Beitrag von Oktober.

Die Hündin war „gefangen zwischen Unsicherheit und Tatendrang“. Alleine sein war nicht das Ding von Grace „und schnell stellten wir fest, dass ein entspannter Hundekumpel für sie eine große Unterstützung war.“ Trotzdem mussten diese Gegebenheiten für Graces neues Zuhause erstmal gefunden werden.

Ein TV-Auftritt bei „Tiere suchen ein Zuhause“ hatte schließlich Erfolg, eine Familie aus Hessen, die den genannten Anforderungen gerecht wurde, war gefunden. Sie bestand aus „zwei Töchtern, die kaum erwarten konnten, Graces Tatendrang auszufüllen“ und einem weiteren Hund, Rocky.

Tierheim in NRW erhält ein Jahr später Post

Nachdem die Familie Grace in NRW abgeholt hatte, hörten die Mitarbeiter des Tierheims erstmal nichts mehr von der Hündin. Erst im Sommer 2023 lag plötzlich ein Brief von Graces neuen Besitzern in der Post.

„Grace sendet Ihnen und dem Team des Moerser Tierheims noch nachträglich herzliche Grüße aus ihrem ersten Sommerurlaub mit uns. Nachdem wir bereits im April eine Woche im Allgäu zusammen verbracht haben, ging es nun auf eine größere Reise an die Algarve/Portugal“, schilderten Herrchen und Frauchen der Hündin aus NRW.

Der ehemalige Fundhund hatte laut dem Brief wohl eine tolle Zeit, konnte drei Wochen lang am Strand rennen und Bällen nachjagen – und sogar kurz im Meer schwimmen. Was für ein Happy End!