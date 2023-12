Wetter in NRW: Experte kann es nicht mehr leugnen – „Kann man getrost in die Tonne kloppen“

Schon den ganzen Dezember über fragen sich die Leute: Wie wird das Wetter in NRW an Heiligabend sein? Können wir uns auf weiße Weihnachten freuen? Oder bleibt alles grün und trostlos am 24. Dezember?

+++ Wetter in NRW: Experte warnt – „Es wird gefährlich“ +++

Wetterexperte Dominik Jung von „wetter.net“ findet beim Blick auf die Wetterkarte klare Worte. Und eins ist sicher: Freuen können wir uns darüber nicht wirklich.

Wetter in NRW: Grüne oder weiße Weihnacht?

Nachdem der Dezember so kalt und winterlich gestartet ist, hatten viele NRWler schon große Hoffnungen. Ist es nicht doch möglich, dass wir an Heiligabend unsere Geschenke öffnen, während draußen die Schneeflocken rieseln? Hat das Wetter in NRW noch etwas in petto für uns? Diese Hoffnung wurde uns nun genommen. Die kommenden Tage bis zum Monatsende sind in Deutschland mehrheitlich mild, teils wechselhaft und nass sowie stürmisch. Nicht gerade die optimalen Bedingungen für eine weiße Weihnacht.

Wetterexperte Jung findet klare Worte: „Seit über einer Woche gehen wir dieser Frage hier bei wetter.net nach und in den Ensembles ist seit Tagen klar, dass es mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit für die meisten Menschen grüne Weihnachten geben wird“, sagt er.

„Das war dann zu früh gefreut“

Die User auf Facebook sind überwiegend enttäuscht. „Das war dann zu früh gefreut“, kommentierte ein User. Andere pflichteten ihm bei. „Nasskaltes Sauwetter“ bringt es ein Kommentarschreiber sehr treffend auf den Punkt. Manch einer hat die Hoffnung noch nicht aufgegeben und ist der Meinung: Die Hoffnung stirbt zum Schluss. Doch es gibt auch andere Meinungen. So sind einige User fast schon erfreut darüber. „Nachdem die Heizkosten ja steigen werden, ist mir das milde Wetter sehr Willkommen“, heißt es unter anderem.

Das war’s dann wohl mit dem Traum von weißen Weihnachten. Das Wetter in NRW hat uns wohl hängen lassen. Übrigens: Vor sage und schreibe 13 Jahren, im Jahr 2010, lag in Deutschland zum letzten Mal an Weihnachten Schnee. Ganzschön lange her.