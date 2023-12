Winter: Ekelhafte Gesundheitsgefahr – vor allem Kinder sind betroffen

Für die einen ist der Winter nur eine Aneinanderreihung von nass-kalten Wochen, die gar nicht schnell genug vorüber sein kann – für die anderen ist es dagegen die schönste Zeit des Jahres.

Und ganz ehrlich: Gegen einen Bilderbuch-Dezember hat doch wahrscheinlich niemand wirklich etwas einzuwenden. Ein besinnliches Weihnachtsfest, ein puderzuckerweiße Schneedecke liegt über dem Land – und auf dem Weihnachtsmarkt schlürft man gemütlich Glühwein.

+++ Horoskop: Für diese drei Sternzeichen wird Weihnachten der pure Albtraum +++

Und die Kinder toben im Schnee, bauen Schneemänner, werfen mit Schneebällen. Doch ein Spaß, der bei den Kleinen sehr beliebt ist, könnte tatsächlich zur großen Gesundheitsgefahr werden.

Winter: Vorsicht vor diesem Spaß!

Und nein, es geht nicht um die altbekannte Regel „Keinen gelben Schnee essen“ – geht aber in die selbe Richtung. Jeder kennt es aus seiner Kindheit: Man öffnet am ersten richtigen Winter-Tag das Fenster – und sieht dann an der Dachrinne oder am Fenstersims große Eiszapfen.

Ekelhafte Gesundheitsgefahr im Winter (Symbolbild) Foto: IMAGO/Cavan Images

Und wer hat als Kind nicht auch schonmal einen Eiszapfen abgebrochen und daran geleckt oder sogar abgebissen? Ist ja nur kaltes Wasser, was soll schon schief gehen – werden sich die meisten denken. Doch Vorsicht! Hier droht eine nicht zu unterschätzende Gesundheitsgefahr.

Expertin warnt: „Bitte tu das nicht!“

Meteorologin Kate Nickolaou aus Battle Creek im US-Bundesstaat Michigan hat auf TikTok vor dem Eiszapfen-Verzehr gewarnt. „Bitte tu das nicht“, warnt sie. Gerade die Zapfen, die von den Dächern unserer Häuser herabhängen, bergen besonders große Ekelgefahr.

Das große Weihnachts-Gewinnspiel von DER WESTEN

Wir verlosen tolle Preise im Gesamtwert von fast 13.000 €! Mit ein bisschen Glück gewinnst du einen Hometrainer, ein E-Bike, ein Soundsystem und noch vieles mehr. Jetzt gratis mitmachen!

„Weißt du, was sich noch auf deinem Dach befindet?“, fragt die Expertin auf TikTok. „Vogelkacke. Eine Mange davon. Und das Wasser nimmt sie auf und friert sie im Eis ein.“ Bei ihrem Fazit dreht es einem den Magen um: „Du isst also Kacke“.

Mehr News:

Und das ist noch nicht alles. Schließlich könnten sich im Schmelzwasser auch Rückstände von toten Tieren, Staub, Insekten, Schmutz oder sogar Mikroorganismen und Krankheitserreger sammeln, zitiert „Express“ die Meteorologin.

Also vielleicht doch lieber Fing weg von Eiszapfen – egal wie verlockend sie aussehen.