Wetter in NRW: Jetzt kommt es richtig dicke – „Erhöhte Tornadogefahr“

Es hätte alles so schön werden können. Nach dem bisher mehr als dürftigen NRW-Wetter in der zweiten Aprilhälfte steigen die Temperaturen am letzten Wochenende des Monats endlich mal wieder in mildere Gefilde.

Doch die Freude darüber währt nur kurz. Nicht nur drohen laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) am Wochenende fiese Unwetter. Während anderswo beinahe der Sommer ausbricht, muss sich NRW nach Angaben von Dominik Jung auf das Schlimmste einstellen.

Wetter in NRW: Neidvoller Blick nach Osten

Ja, wärmer wird es tatsächlich am Wochenende. Schon am Sonntag soll das Thermometer in NRW mal wieder die 20-Grad-Marke knacken. Doch die Freude darüber währt nur kurz. Denn sowohl am Samstagnachmittag als auch im Verlauf des Sonntags drohen immer wieder vereinzelte Gewitter mit Starkregen im Land.

Auch interessant: Hund auf A1 in NRW zurückgelassen – Blick in sein Maul lässt Tierheim verzweifeln

Während es im Osten der Republik Richtung zum Monatswechsel immer sommerlicher wird und sogar die 30-Grad-Schallmauer geknackt werden könnte, schaut NRW mächtig in die Röhre. Hier wird es zwar auch wärmer mit Werten um die 25 Grad. Aber nach Angaben von Dominik Jung erwarten uns heftige Unwetter.

Wettervorhersage in NRW – das sind die Temperaturen der nächsten Tage:

Montag: 17 bis 21 Grad, nachts 11 bis 7 Grad

Samstag: 15 bis 19 Grad, nachts 13 bis 10 Grad

Sonntag: 18 bis 22 Grad, nachts 9 bis 5 Grad

Wetter in NRW eskaliert: „Erhöhte Tornadogefahr“

„Aufgepasst“, warnt der Wetter-Experte schon für Dienstagabend (30. April). Dann nämlich sollen im Westen (NRW, Saarland, Baden-Württemberg) zum Teil heftige Unwetter aufziehen. Die Rede ist von schweren Gewittern mit Starkregen, Hagelschauern und Sturmböen. Der Meteorologe spricht sogar von einer „erhöhten Tornadogefahr“.

Mehr Themen:

Auch am Tag der Arbeit (1. Mai) müssen wir uns auf einiges gefasst machen. „Der große Rumms kommt zum Nachmittag im Westen erneut an“, warnt Dominik Jung („wetter.net„). Wieder drohen Gewitter, Starkregen, Hagel und Sturmböen. Das ganze noch immer bei Werten bis 26 Grad.

Nachdem sich die Lage am Donnerstag wieder etwas beruhigt, sollen die Werte zum Ende der Woche kräftig absacken. So sollen die Temperaturen schon am Freitag wieder unter die 20-Grad-Marke fallen. Es bleibt also vorerst auch zu Maibeginn bei der unbeständigen Wetter-Lage der letzten Tage in NRW.