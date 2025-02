Unheilig kündigt Konzert in Oberhausen an – kurz danach passiert es

Für seine Fans ist es jetzt schon das Comeback des Jahres. „Der Graf“ kehrt mit seiner Band Unheilig auf die Bühne zurück (mehr dazu hier >>>).

Neun Jahre war es still gewesen um Unheilig. Am Mittwoch (6. Februar) meldete sich „Der Graf“ überraschend bei Instagram zu Wort und verkündete das Comeback selbst: „Wir sind wieder zurück und wir werden jetzt auch bleiben.“ Und dann haute er gleich die ersten Konzert-Termine für Ende 2025 heraus, darunter auch ein Konzert in Oberhausen. Doch dabei sollte es nicht bleiben.

Unheilig-Konzert in Oberhausen ausverkauft

Mit Songs wie „Geboren um zu leben“, „So wie du warst“ und „Zeit zu gehen“ hat „Unheilig“ tausende Fans berührt. Dass sich daran auch nach neun Jahren Abwesenheit nichts geändert hat, zeigen die Reaktionen auf das Comeback der Band. So heißt es etwa in der Kommentarspalte:

„Wie geil ist das denn! Nie im Leben hätte ich damit gerechnet. Ein Geschenk des Himmels.“

„Ich konnte nicht anders als zu weinen, als ich dieses Video gesehen habe. Ihr habt gefehlt. So sehr. Schön das ihr wieder da seid! Wir sehen uns in Köln – persönlich.“

Folgerichtig war das für den 29. Dezember angesetzte Konzert in der Oberhausener Turbinenhalle innerhalb von nur 24 Stunden ausverkauft. Gleiches gilt auch für den Auftritt der Band am 23. Dezember in Köln, sowie die in Berlin, Leipzig und Hamburg. Doch Fans, die leer ausgegangen sind, können aufatmen.

Unheilig kündigt weitere Shows an

Denn Unheilig hat umgehend auf die hohe Ticket-Nachfrage reagiert. Kurz nachdem die Tickets vergriffen waren, kündigte die Band Zusatzshows in mehreren Städten an. Und so tritt „Der Graf“ einen Tag nach seinem ersten Konzert in Oberhausen am 30. Dezember erneut in der Turbinenhalle auf.

Tickets gab es ab Donnerstag (6. Februar) unter anderem im Unheilig-Shop ab 67 Euro (inklusive Vorverkaufsgebühren, zuzüglich Versandkosten von 6,99 Euro). Wer in Oberhausen ausgeht, dem bleibt als nächste Option das Palladium in Köln.