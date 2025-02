Mega-Comeback offiziell – „Unheilig“ kehrt nach 9 Jahren wieder zurück

Mit dieser Nachricht hat wohl keiner mehr gerechnet! Nach neun Jahren kehrt die Band „Unheilig“ zurück.

Auf der Social-Media-Plattform Instagram hat sich „Der Graf“ von „Unheilig“ bei seinen Fans gemeldet und das Comeback verkündet.

„Unheilig“ macht Mega-Comeback offiziell

Mit Songs wie „Geboren um zu leben“, „Zeit zu gehen“ und „So wie du warst“ begeisterte die Band „Unheilig“ Zehntausende Fans. 2016 kam dann die Schocknachricht: „Unheilig“ hört auf. Seither war es still um „Den Graf“ und seine Band-Mitglieder. Zumindest bis jetzt. Am Mittwoch (6. Februar) meldete sich der Leadsänger in einem Video auf Instagram zu Wort. Und was er der Öffentlichkeit zu verkünden hat, lässt die Emotionen der Fans förmlich überkochen.

In dem Video verkündet „Der Graf“ von „Unheilig“: „Nach neun Jahren melde ich mich bei Euch wieder zurück. In dieser langen Zeit der Abwesenheit habe ich nie aufgehört, Musik zu machen und Lieder zu schreiben.“ Bei diesem Auftakt dürften die Herzen der Fans bereits höher schlagen. Doch dann schießt der Sänger den Vogel ab: „Ich wollte Euch gerne sagen, dass wir mit „Unheilig“ in diesem Jahr unser Comeback feiern werden. Wir sind wieder zurück und wir werden jetzt auch bleiben.“

Darauf dürften Fans sich freuen

Der Leadsänger von „Unheilig“ kündigt an, dass die gesamte Band in diesem Jahr wieder ins Studio zurückkehrt, um gemeinsam an einem neuen Album zu arbeiten. Doch da ist noch mehr, worauf Fans der Gruppe sich freuen dürfen. „Ende 2025 wird es ein paar Konzerte geben“, verrät „Der Graf“. Tickets sind jetzt schon auf der „Unheilig“-Website zu kaufen. Auch Meet and Greets soll es bei diesen Konzerten geben, so der Leadsänger.

Mit den Worten „Also seid bei dieser Reise in die guten alten Zeiten dabei und feiert mit uns. Wir alle freuen uns auf ein Wiedersehen mit euch. Auf bald, euer Graf“, beendet der „Unheilig“-Frontman das Video. In der Kommentarspalte unter seinem Post geht es heiß her. „Für mich die beste Neuigkeit seit laaaangem!! Mein Herz hüpft vor Freude“, kommentiert ein Fan. „Damit hätte ich niemals gerechnet. Einfach sprachlos“, schreibt ein anderer. „Das war nicht auf meiner Bingo Card. Ich konnte nicht anders als zu weinen als ich dieses Video gesehen habe. Ihr habt gefehlt. So sehr. Schön das ihr wieder da seid!“, heißt es anderswo.