Schlagernacht in Oberhausen: Traurige Absage – Fans müssen bittere Pille schlucken

Der Countdown zur Schlagernacht in Oberhausen läuft. Bis auf ein paar übrig gebliebene Restplätze ist die Rudolf Weber-Arena ausverkauft. Auf die Ticket-Inhaber warten sechs Stunden mit ihren Schlager-Stars.

Doch kurz bevor die Schlagernacht in Oberhausen am Samstagabend (4. November, 18 Uhr) startet, verkünden die Veranstalter eine Hiobsbotschaft. Gleich zwei Stars müssen ihren Auftritt kurzfristig absagen.

Schlagernacht in Oberhausen: Doppelter Ausfall – SIE sind nicht dabei

In einem ihrer größten Hits sind sie „Ich liebe das Leben“, doch nun hat das Leben eiskalt zugeschlagen. „Vicky Leandros wird krankheitsbedingt ausfallen“, verkündete der Veranstalter am Donnerstag. Doch die Sängerin mit deutsch-griechischen Wurzeln ist nicht der einzige Star, der an diesem Abend fehlen wird.

Auch Schlager-Sängerin Michelle wird nicht kommen. Die Musikerin erfreut sich bester Gesundheit, doch „aufgrund eines Planungsfehlers des ehemaligen Managements“ wird sie nicht auftreten, so heißt es in der Mitteilung (hier alle Einzelheiten).

Letzte Chance auf Plätze

Aber das Star-Aufgebot ist groß genug, um die sechs Stunden zu füllen und den doppelten Ausfall zu kompensieren. Bei dem Indoor-Festival können sich die Schlager-Fans auf Auftritte von Michael Holm, Sarah Engels, Ramon Roselly und Tim Peters freuen. Auch Olaf der Flipper, Voxxclub, Eloy de Jong, Team5ünf, Vincent Gross, Eric Philippi und Oli P. sollen die Rudolf-Weber-Arena in einen Hexelkessel verwandeln.

Wer noch spontan Lust bekommen hat, kann sich einen der restlichen Plätze sichern. Doch es sind nur noch Einzelplätze zu vergeben. Die Preisspanne für die letzten Tickets liegt bei knapp 70 bis etwa 100 Euro.