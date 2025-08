DFL verkündet VAR-Änderung – worauf müssen sich Fans einstellen?

Der Videoschiedsrichter hat in den vergangenen acht Jahren schon für mächtig Diskussionen gesorgt und doch steht der „VAR“ nicht zur Debatte. Ganz im Gegenteil: Die DFL versucht, das Konzept und die einzelnen Prozesse zu stärken und zu schärfen.

Seit 2017 überprüft der Video-Assistent der Bundesliga strittige Spielszenen von einem zentralen Raum in Köln aus. Damit ist bald Schluss: Ab der Saison 2026/27 zieht der Betrieb nach Frankfurt auf den DFB-Campus um. Dies markiert eine wichtige DFL-Veränderung nach acht Jahren in Köln-Deutz.

DFL bereitet den Umzug vor

Knut Kircher, Schiedsrichter-Chef, erklärte dazu: „Nicht zuletzt der Platzbedarf und die professionellen Ansprüche sind gestiegen.“ Der neue Standort bietet mehr Raum für Schulungen, Medienarbeit und Besucher. Die Zentralisierung in Frankfurt soll zudem die Transparenz fördern, ein zentraler Anspruch von DFL und DFB bei der Neuausrichtung.

Die Entscheidung zum Umzug basiert zudem auf praktischen Gründen. „Das VAC in Köln ist an seine Grenzen gestoßen, es lässt sich nicht mehr erweitern. Deshalb stand fest, dass ein Umzug nötig werden wird“, sagte Kircher. Die Verlegung betont auch die Verbindung zum DFB, dessen Zentrale ebenfalls am Campus liegt.

++ Schalke-Fans machen große Augen! DFL plant irre Neuerungen ++

Seit 2017 nutzt die Bundesliga den Video-Assistenten in einem zentralen Raum in Köln. Zwei Jahre später führte die 2. Bundesliga dieses Konzept ein. Laut DFL bot das Video-Assist-Center Platz für die Überwachung von bis zu zehn Spielen gleichzeitig. Nun sorgen gestiegene Ansprüche aber für die Verlagerung.

Kein „Kölner Keller“ mehr

Die bisher bekannte Bezeichnung „Kölner Keller“ wird im neuen Umfeld wohl verschwinden. Kircher erklärte: „Diese Bezeichnung war immer auch spöttisch bis abwertend gemeint, schon deshalb werden wir sie nicht vermissen.“ Der neue Standort soll die Bedeutung des Video-Assistenten für die DFL mit modernen Standards untermauern.

Weitere News:

Die Verlegung des Video-Assistenten von Köln nach Frankfurt markiert einen wichtigen Schritt für die Bundesliga. Mit dem neuen Standort am DFB Campus optimieren DFL und DFB die Arbeit des VAR und schaffen gleichzeitig mehr Professionalität und Platz für zukünftige Anforderungen.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.