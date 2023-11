Zoo Dortmund erneut geschlossen – Besucher völlig überrumpelt

Der Zoo Dortmund hat samstags für gewöhnlich von 9 bis 16.30 Uhr geöffnet. Doch kurz nach dem Einlass mussten die Tierpfleger am 4. November eine Hiobsbotschaft für alle Besucher verkünden: Der Zoo Dortmund bleibt an diesem Tag geschlossen!

Bereits am Donnerstag musste der Zoo Dortmund aufgrund des heftigen Sturm geschlossen werden (>>> hier mehr dazu). Die Sicherheit der Tiere und Besucher steht an oberster Stelle, deshalb zeigten viele Menschen Verständnis. Vereinzelt macht sich jedoch auch Unmut breit.

Zoo Dortmund kurzfristig geschlossen

„Achtung: Zoo bleibt wegen schlechter Wetterlage heute geschlossen. Aufgrund der schlechten Wetterlage bleibt der Zoo heute aus Sicherheitsgründen geschlossen. Wir bitten um Euer Verständnis!“, heißt es um 9.46 Uhr auf Facebook.

Die Wochenende bieten sich immer gerne für einen Ausflug in den Zoo Dortmund an. Doch am Samstag mussten einige Besucher wohl auf der Anfahrt wieder umkehren. Für manche kam die Meldung vielleicht komplett zu spät und sie realisierten erst, dass der Zoo Dortmund geschlossen ist, als sie vor dem Eingang standen.

Sturmwarnung rausgegeben

„Guter Zeitpunkt für diese Mitteilung. Nach offizieller Öffnungszeit, wenn sich zahlreiche Familien wegen trockenem Wetter und Sonnenschein schon auf dem Hinweg befinden“, ärgert sich ein Mann in den Kommentaren. „Das tut uns wirklich sehr Leid! Die Entscheidung wurde erst kurz vor offizieller Zoo-Öffnung getroffen und aus Personalgründen war eine schnellere Kommunikation nicht möglich“, so die direkte Entschuldigung.

Ein anderer fragt: „Schlechte Wetterlage? Wo?“ Schaut man am Samstagmittag aus dem Fenster, dann blickt man auf einen blauen wolkenarmen Himmel und Temperaturen über 10 Grad – eigentlich perfektes Wetter für einen Zoo-Besuch.

Doch der Deutsche Wetterdienst hat eine Sturmwarnung für den restlichen Tag ausgegeben. Bis 20 Uhr kann es zu Sturmböen von bis zu 80 km/h kommen. Die Tierpfleger im Zoo Dortmund wollten daher kein Risiko eingehen. „Passiert irgendwas, heißt es hinterher warum habt ihr nicht. Alles gut so wie es ist zum Schutz von Mensch und Tier“, befürwortet ein Zoo-Fan die Entscheidung. Ein weiterer stimmt ihm zu: „Alles richtig gemacht! Ehe dann noch jemand was auf die Ömme bekommt.“