Zoo Dortmund bleibt geschlossen – Tiere in Sicherheit gebracht

Ein Sturm wütet über NRW und hat das Land fest im Griff. Die Winde fegen Bäume um und im Bahnnetz herrscht Chaos (DerWesten berichtet in einem Newsblog rund um die Unwetter-Geschehnisse in NRW). Und mittendrin: der Zoo Dortmund. Aber der Zoo Dortmund hat heute eine schwerwiegende Entscheidung getroffen, die nicht nur das Personal und die Besucher, sondern auch seine tierischen Bewohner betrifft.

Aufgrund heftiger Sturmwarnungen bleibt der Zoo Dortmund am Donnerstag (2. November) für die Besucher geschlossen – aus einem herzzerreißenden Grund. Die Sicherheit der Tiere hat oberste Priorität! „Achtung: Aufgrund der amtlichen Warnung vor Sturmböen bleibt der Zoo heute geschlossen“, lautet die Meldung, die der Zoo Dortmund auf Facebook veröffentlicht hat.

Zoo Dortmund geschlossen – Tiere in Sicherheit gebracht

Für die engagierten Tierpfleger bedeutet das Überstunden, denn die tierischen Bewohner müssen in Sicherheit gebracht werden. Die Tierpfleger sorgen dafür, dass die Tiere Zugang zu ihren wettergeschützten Innenbereichen haben. So können sie sich vor möglichen Gefahren wie herabstürzenden Ästen in Sicherheit bringen. So wird sichergestellt, dass keinem der gefiederten oder pelzigen Bewohner des Zoos in Dortmund ein Haar gekrümmt wird.

Zoo-Community zeigt Verständnis für schwierige Entscheidung

Die Reaktionen der Community sind positiv und voller Verständnis für die schwierige Entscheidung des Zoos. Eine besorgte Nutzerin drückt es so aus: „Sicherheit der Tiere geht vor. Richtig so.“ Ein anderer User lobt die Vernunft hinter der Entscheidung des Zoos: „Total vernünftig.“ Die Zustimmung hört nicht auf. Eine Followerin ergänzt: „Ja genau, das ist sehr gut.“

Es ist klar, dass im Zoo Dortmund nicht nur die Tiere, sondern auch die verantwortungsvollen Tierpfleger im Mittelpunkt stehen. Eine besorgte Facebook-Userin erinnert daran: „Passt aber auch auf euch auf.“ Die Sicherheit aller, ob Mensch oder Tier, hat oberste Priorität im Zoo Dortmund, und das spürt man in jedem ihrer tierlieben Posts.