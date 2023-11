Unwetter wütet in NRW: Bäume entwurzelt ++ Bahn-Chaos ++ Tierpark geschlossen

Wetter-Experten hatten es angekündigt. In der Nacht von Mittwoch (1. November) auf Donnerstag ist es passiert: Ein schwerer Orkan hat die europäische Küste getroffen. Die Ausläufer des schweren Sturmtiefs erreichen auch NRW. Am Donnerstagmorgen hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) eine amtliche Unwetter-Warnung für das gesamte Bundesland herausgegeben.

Die Folgen des Unwetters sind bereits am frühen Morgen zu spüren. Feuerwehren in NRW sind im Dauereinsatz. Denn wegen der andauernden Regenfälle der letzten Tage und Wochen hat der Sturm leichtes Spiel. Die Böden sind extrem aufgeweicht, was das Risiko umkippender Bäume erhöht. Wir halten dich über die Auswirkungen des Unwetters in NRW hier im Newsblog auf dem Laufenden.

Unwetter in NRW: Wetterdienst warnt

9.41 Uhr: Zahlreiche Bahn-Strecken in NRW gesperrt

Der Sturm sorgt am Morgen für Chaos bei der Deutschen Bahn. Dort sind nach Angaben des Unternehmens zahlreiche Bäume und Äste auf die Oberleitungen gestürzt. In der Folge sind einige Strecken gesperrt. Auf manchen Strecken fahren die Züge (RB 30, RB 39, RB 22) wegen Tief Emir langsamer. Fahrgäste müssen mit Verspätungen und Teilausfällen rechnen. Gesperrt sind aktuell unter anderem diese Strecken:

S 3, S 9: Die Züge dieser Linien werden in Kürze bis auf Weiteres eingestellt. Ein Schienenersatzverkehr (SEV) ist in Planung.

RB 59: Zwischen Soest und Werl befinden sich Gegenstände in der Oberleitung.

RB 53, RE 57: Ein Baum auf der Strecke im Raum Dortmund-Hörde beeinträchtigt den Zugverkehr. Zur Zeit sind keine Zugfahrten im betroffenen Streckenabschnitt möglich. Es wird an der Einrichtung eines Schienenersatzverkehrs gearbeitet, es liegt noch keine Bestätigung vor.

RB 71: Zwischen Bünde (Westf) und Bad Holzhausen befinden sich Gegenstände auf der Strecke. Die Strecke ist aktuell gesperrt.

S 1: Ein umgestürzter Baum auf der Strecke beeinträchtigt den Zugverkehr zwischen Dortmund-Kley und Dortmund-Dorstfeld

9.30 Uhr: Stadt Düsseldorf schließt Tierpark

Die Stadt zieht Konsequenzen aus der amtlichen Wetterwarnung. Der Wildpark im Grafenberger Wald bleibt heute geschlossen. Die Schließung sei aus Sicherheitsgründen in dem dicht bewaldeten Tierpark notwendig.

9.15 Uhr: Baum stürzt auf Autos in NRW

Erste Sturmschäden in NRW! Die Feuerwehr Monheim musste am frühen Morgen in die Humboldtstraße anrücken. Dort hatte der kräftige Wind einen Baum entwurzelt. Der große Baum begrub mehrere Autos unter sich. Verletzt wurde nach Informationen von DER WESTEN zum Glück niemand.

Das Unwetter hinterlässt erste Schäden in NRW – hier in Monheim. Foto: Patrick Schüller

8.55 Uhr: Offizielle Unwetterwarnung

Der Deutsche Wetterdienst warnt noch bis 18 Uhr vor Sturmböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 85 km/h in NRW (Stufe 2 von 4). Die Meteorologen warnen vor Gefahren: „Es können zum Beispiel einzelne Äste herabstürzen. Achten Sie besonders auf herabfallende Gegenstände.“