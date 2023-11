Wetter macht Weihnachtsmarkt in Essen-Steele einen Strich durch die Rechnung – Attraktion muss ausfallen

Die Weihnachtsmarkt-Saison in NRW ist offiziell eröffnet. Am Donnerstag (2. November) machte der Weihnachtsmarkt in Essen-Steele den Anfang. Doch das Wetter wollte am großen Eröffnungstag nicht ganz mitspielen.

Heftige Sturmböen fegten über NRW und auch Essen-Steele blieb nicht unverschont. Die Veranstalter des Weihnachtsmarktes mussten eine schwere Entscheidung treffen.

+++ Unwetter wütet in NRW: Bäume entwurzelt ++ Bahn-Chaos ++ Zoo geschlossen +++

Stürmisches Wetter verhindert Start beliebter Attraktion

Oberbürgermeister Thomas Kufen gab sich die Ehre, um den 47. Weihnachtsmarkt in Essen-Steele um 11 Uhr offiziell zu eröffnen. Trotz Mikro hatten die Besucher so ihre Probleme, dem Stadt-Politiker zu folgen, da immer wieder ein frischer Wind von der Seite wehte.

Der Weihnachtsbaum auf dem Weihnachtsmarkt Essen-Steele dreht sich vorerst nicht. Foto: Chaleen Goehrke/ DER WESTEN

Aufgrund der stürmischen Wetterlage kann eine beliebte Attraktion auch erst später als geplant an den Start gehen. „Wegen des Orkans ruht der große Weihnachtsbaum heute leider. Wir haben ihn festgebunden, damit hier auch nichts passiert. Sobald der Sturm nachlässt, wird er sich auch wieder drehen“, erklärt Ralph Leurs vom Initiativkreis City Steele gegenüber DER WESTEN.

Veranstalter bleibt zuversichtlich

Doch damit sich der 15 Meter hohe Weihnachtsbaum auf dem Kaiser-Otto-Platz in den nächsten 57 Tagen auch drehen kann, sind die Besucher gefragt. Wer zwei Euro in eine Büchse wirft, kann bei etwas musikalischer Untermalung dabei zusehen, wie sich der Baum etwa fünf Minuten dreht. Das gesammelte Geld wird an die Aktion Lichtblicke gespendet, die sich für Kinder in Not in NRW einsetzt. Im letzten Jahr sind insgesamt 2000 Euro zusammengekommen. Der Veranstalter hofft, dass der Weihnachtsbaum schon am nächsten Tag in Betrieb genommen werden kann.

Noch mehr Meldungen:

Auch die Händler haben so ihre Schwierigkeiten mit dem Wind. Servierten fliegen davon und Scheine verschwinden schnell aus der Kasse. Glühwein, Bratwurst und gebratene Mandeln sind natürlich nicht in Gefahr. Für alle anderen geplanten Auftritte und Aktionen stehen die Ampeln derzeit ebenfalls noch auf Grün. Am Abend sollen die Schlagerstars Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack auf der großen Bühne auftreten.