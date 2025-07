Tierheim in NRW schlägt Alarm – massive Gefahr für Hunde

Unsere Haustiere sind wie Familienmitglieder. Wir geben auf sie acht und hoffen immer, dass ihnen nichts Schlimmes passiert. Ein Tierheim in NRW schlägt aber nun Alarm und warnt unter anderem Hunde-Besitzer vor einer großen Gefahr.

Die zum Teil heftige Hitze des Sommers belastet nämlich nicht nur uns Menschen. Auch die Tiere leiden. Das Tierheim in NRW gibt uns daher gute Tipps an die Hand, wie wir unsere Vierbeiner unbeschadet durch die heißen Sommertemperaturen kriegen.

Tierheim in NRW mit dringender Warnung – Hunde-Besitzer sollten aufpassen

Bei hohen Temperaturen machen viele von uns schlapp, auch die Haustiere haben es jetzt nicht leicht. Vor allem, wenn Herrchen oder Frauchen mal wieder nicht nachdenken und ihren Hund bei dieser Hitze einfach im Auto zurücklassen, wie in diesem Fall aus Essen. Das Tierheim Aachen macht jetzt in einem Facebook-Post auf ihrer Seite noch mal ganz deutlich, worauf man achten sollte, wenn man seinen haarigen Liebling schützen will.

An Hitzetagen ist es zum Beispiel am besten, die Gassirunde in die frühen Morgen- oder späten Abendstunden zu legen. Bloß nicht zur Mittagszeit! Auch sollte das Spazierengehen oder Spielen im Freien an diesen Tagen so locker wie möglich sein, unnötige körperliche Anstrengungen gilt es auch bei Hunden zu vermeiden, weiß das Tierheim in NRW. Hilfreich ist es, wenn die Fellnasen, dazu zählen natürlich auch Katzen und Co., immer genügend kühle Rückzugsorte haben. Hunde können zum Beispiel in einem Pool planschen. Und vor allem: kein Tier im Auto zurücklassen! Auch nicht bei kurzen Besorgungen.

Erste Hilfe bei Überhitzung der Tiere

Was sich von selbst versteht ist, dass die Tiere immer genügend Wasser bereitgestellt bekommen, wenn die Tage mal wieder sommerlich heiß sind. Das Tierheim aus NRW macht zudem darauf aufmerksam, dass das auch für Wildtiere gilt. Tierfreunde können zum Beispiel Wasserschalen in den Garten oder auf den Balkon stellen.

Und falls der Vierbeiner doch mal erste Anzeichen einer Überhitzung oder sogar eines Hitzschlags zeigt, muss schnell gehandelt werden: Körper mit Wasser kühlen und bei Symptomen wie Gleichgewichtsstörungen, Erbrechen oder Bewusstlosigkeit, sollte man sofort einen Tierarzt aufsuchen.