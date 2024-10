Rudolf-Weber-Arena Oberhausen: Mega-Event fällt ins Wasser – „Bodenlose Unverschämtheit“

Es sollte das „größte Halloween-Indoor-Festival im Ruhrgebiet werden“. Doch jetzt müssen alle Ticket-Inhaber, die sich auf die große Party in der Rudolf-Weber-Arena Oberhausen gefreut haben, eine ganz bittere Pille schlucken.

Nur drei Tage vor Halloween-Event hat der Veranstalter das „Flash-Festival“ abgesagt. Nach Angaben der Veranstalter falle die Party in der Rudolf-Weber-Arena am Donnerstag (31. Oktober) „aufgrund unerwarteter persönlicher Umstände“ aus. Viele Fans toben ob der Kurzfristigkeit der Absage, auch wenn bereits ein neuer Termin ins Auge gefasst wird.

++ Lotto-König Chico verrät, was von seinem Gewinn noch übrig ist – und überrascht alle ++

Rudolf-Weber-Arena Oberhausen: „Geht gar nicht“

Es sei eine Herzensangelegenheit gewesen und man habe alles dafür gegeben, das Event in der Rudolf-Weber-Arena in Oberhausen zu realisieren, erklärte die Coco Entertain Group. „Leider lassen sich die Umstände nicht ändern, und wir möchten sicherstellen, dass wir euch das bestmögliche Erlebnis bieten können“, so der Veranstalter. Das Versprechen: Bereits gekaufte Tickets sollen bei einem anvisierten Ausweichtermin ihre Gültigkeit behalten.

Mehr aus Oberhausen: Hauptbahnhof-Sperrung aufgehoben – DAS war in der Tasche

Ein Angebot, das viele jedoch nicht besänftigt. „Das ist ja wohl eine maximale Unverschämtheit! Drei Tage vorher so eine Veranstaltung abzusagen, geht gar nicht! Wir wollten Halloween dort feiern und nicht an irgendeinem anderen Termin das Festival besuchen“, regt sich einer auf. Viele ärgern sich vor allem über den Zeitpunkt so kurz vor Halloween. Denn viele andere gute Partys dürften jetzt bereits ausgebucht sein.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

„Das ist eine Frechheit, das drei Tage vorher zu ‚verschieben‘. Hätte ich nicht zufällig die Information über den Insta-Status einer Bekannten gesehen, hätten wir Donnerstag mit drei Leuten da gestanden. Eine bodenlose Unverschämtheit ist das“, schimpft der nächste.

Werden die Tickets für das Halloween-Event erstattet?

„Aufgeschoben ist nicht aufgehoben“, versucht so mancher das Ganze positiv zu sehen. „Wir freuen uns trotzdem auf die nächste Flash!“, schließt sich eine andere an. Viele möchten jedoch von einem neuen Termin nichts wissen und einfach nur ihr Geld zurück. In solchen Fällen bittet der Veranstalter um eine E-Mail an: info@cocoentertain.de.

Mehr Themen:

Doch auch das besänftigt nicht alle: „Wie sieht es aus mit gebuchten Hotels? Wer soll das jetzt bezahlen?“, fragt einer. Auf diesem Problem wird der Ticket-Inhaber wohl sitzen bleiben. Der Veranstalter hofft jedenfalls auf Verständnis und Unterstützung und richtet einen Appell an alle: „Bleibt gesund und positiv!“