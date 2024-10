Oberhausen: Großalarm am Hauptbahnhof ++ Sperrung nach Fund unter Polizei-Auto

Riesen-Aufregung am Montagmorgen (28. Oktober) am Hauptbahnhof in Oberhausen. Die Bundespolizei hat den gesamte Vorplatz bis zur Poststraße gegen 9.45 Uhr gesperrt. Auch die Haupthalle inklusive aller Geschäfte wurde geräumt, wie eine Sprecherin der Bundespolizei gegenüber DER WESTEN mitteilte.

Grund dafür war eine Tasche unter einem Polizeiauto. Weil es sich dabei um eine Bombe handeln könnte, hat die Polizei den Bereich um den Fundort sofort abgesperrt. Noch ist allerdings völlig unklar, was sich in der Tasche befindet.

++ Dortmund: SUV-Fahrer fährt beinahe zwei Frauen tot – seine Begründung macht fassungslos ++

Oberhausen: Bomben-Verdacht am Hauptbahnhof

Die Bundespolizei forderte Entschärfer an, um die verdächtige Tasche unter die Lupe zu nehmen. Wann die Experten eintreffen, war gegen 11.30 Uhr noch unklar. Aus Sicherheitsgründen sei der Busverkehr am Willy-Brandt-Platz eingestellt worden. Der Zugverkehr der Deutschen Bahn laufe allerdings weiter – vorerst.

Mehr aus Oberhausen: Jetzt herrscht Gewissheit! Centro-Geschäft kann es nicht mehr verbergen

Denn sollte sich der Bomben-Verdacht bestätigen, sei eine Erweiterung des Evakuierungsradius nach Angaben der Polizei-Sprecherin durchaus möglich. Bis dahin sei der Hauptbahnhof noch über den Hinterausgang zu betreten. Wer am Vormittag mit dem Zug am Oberhausener Hauptbahnhof ankam und Richtung Innenstadt laufen wollte, musste also einen längeren Umweg in Kauf nehmen.

Wie lange dauert die Sperrung?

Neben den Reisenden und Mitarbeitenden in den Hauptbahnhofsgeschäften waren auch Taxifahrer von der Sperrung betroffen. Sie mussten ebenfalls den Vorplatz räumen. Nach Angaben der „WAZ“ parkten sie stattdessen vor dem Lager-Gebäude der Hauptpost.

Mehr Themen:

Wie lange die Sperrung noch andauert, hängt vom Ergebnis der Untersuchung der angeforderten Entschärfer ab. Erst wenn sie Entwarnung geben, kann der Großalarm aufgehoben werden.

Wir berichten an dieser Stelle weiter, wie sich die Lage entwickelt.