Riesen-Wirbel um Arena Oberhausen – Mega-Event findet doch nicht statt

Was ist denn da los? Die Rudolf Weber-Arena hat sich am Freitag (16. Mai) zu einer öffentlichen Richtigstellung gezwungen gesehen. Dabei stellten die Verantwortlichen klar, dass am Wochenende kein Event in der Rudolf Weber-Arena Oberhausen stattfinden werde.

Das ist eigentlich keine Überraschung, weil am Wochenende vor den Auftritten von Roland Kaiser und Nelly kein Termin im Event-Kalender vermerkt ist. Doch offenbar wurden an anderer Stelle falsche Erwartungen geschürt. Und das wirbelt reichlich Staub auf.

Schon wieder Ärger um Event in Arena Oberhausen

Diese Nachricht hat im Herbst 2024 für mächtig Ärger gesorgt. Drei Tage vor dem geplanten Halloween-Termin hat der Veranstalter das „Flash Festival“ in der Rudolf Weber-Arena Oberhausen abgesagt. Vor allem die Kurzfristigkeit sorgte damals für miese Laune unter Ticketinhabern (mehr dazu hier >>>).

Der Veranstalter versprach seinerzeit einen Nachholtermin. Bereits gekaufte Tickets sollten ihre Gültigkeit behalten. Nun wurden offenbar Hoffnungen auf eine Neuauflage des verpassten Events geweckt. Doch dem schob die Rudolf Weber-Arena am Freitag den Riegel vor: „Entgegen der Aussage des Veranstalters wird am 17.05.2025 keine Ausgabe des Flash-Festivals in der Rudolf Weber-Arena stattfinden!“ Rumms. Diese öffentliche Ansage hat gesessen.

Rätsel um Absage des Flash-Festivals

Doch was steckt dahinter? Wie DER WESTEN aus dem Schriftverkehr zwischen einer Ticket-Inhaberin und dem Veranstalter entnehmen konnte, hatte der den 17. Mai als Nachholtermin offiziell kommuniziert. Doch offensichtlich hatte es keine entsprechende Vereinbarung mit der Veranstaltungshalle gegeben.

Weder die Rudolf Weber-Arena Oberhausen noch der Veranstalter waren am Freitagnachmittag (16. Mai) für eine weitergehende Stellungnahme zu erreichen.

Ticketinhaber fordern im Netz, dass sich die Arena-Verantwortlichen spätestens jetzt vom Veranstalter distanzieren. Dabei wurden auch Vorwürfe laut, der Veranstalter hätte Geld für reklamierte Tickets nicht zurückerstattet. Eine entsprechende Anfrage dazu ließ der Veranstalter bislang ebenfalls unbeantwortet.