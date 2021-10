Oberhausen: Veranstaltungsort machte keine Kompromisse mehr – „1G und sonst nix!“

Diese Impfstoff-Arten gibt es und so funktionieren sie.

Oberhausen. Keine Kompromisse mehr in Oberhausen. Hier hat ein Veranstaltungshaus jetzt eine ganz klare Regel aufgestellt.

Aktuell wird überall über 2G-Regelungen diskutiert, doch ein Veranstaltungsort in Oberhausen ist da schon einen Schritt weiter. Ab sofort heißt es dort „1G für alle“.

Oberhausen: Kein Eintritt mehr ohne Impfung gilt jetzt an einem Ort der Stadt. (Symbolbild) Foto: MiS / dpa

Oberhausen: Veranstaltungsort greift durch: „1G und sonst nix!“

Die Leitung des Theaters an der Niebuhrg in Oberhausen setzt eine harte Maßnahme durch. Wer hier rein möchte, der muss einen Impfausweis mit gültiger Corona-Impfung vorweisen. Genesene oder Getestete können dann nicht mehr an Veranstaltungen des Theaters teilnehmen.

Das Theater Niebuhrg in Oberhausen setzt jetzt die 1G-Regelung durch. Foto: IMAGO / Werner Otto

„1G und sonst nix“ prangt ganz groß auf der Webseite der Niebuhrg. Die neue Regelung gilt für alle, die das Theater betreten wollen, also nicht nur für Gäste und Mitarbeiter, sondern auch für die Künstler.

Ausnahmen gelten lediglich für Kinder, die noch nicht zur Schule gehen und für Personen, die sich wegen medizinischer Gründe nicht impfen lassen können. Von Letzteren wird jedoch ein entsprechender Nachweis und ein negativer Corona-Test verlangt. Bei Schülern reicht der Schulausweis, der ebenfalls als ein negatives Testergebnis zählt.

Oberhausen: Ein Veranstaltungsort setzt nun auf die 1G-Regel. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Bihlmayerfotografie

Aufgrund dieser neuen Regelung müssen die Gäste des Theaters auch keine Masken mehr tragen oder Abstand halten. Der Leitung ist jedoch durchaus bewusst, dass sich auch Geimpfte mit dem Corona-Virus anstecken können. Sie gehen jedoch davon aus, dass ein Krankheitsverlauf für sie eher einer „Erkältung“ gleichkäme und keine „mögliche tödliche Bedrohung“ darstelle. (mbo)

Vierte Corona-Welle nimmt Fahrt auf

