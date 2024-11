Oberhausen: Junge Frau stirbt bei schrecklichem Unglück – Polizei verfolgt Verdacht

In Oberhausen ereignete sich am Montag, den 18. November 2024, ein schreckliches Unglück auf offener Straße. Ein Mann kollidierte mit seinem Pkw mit einer Fußgängerin, die die Fahrbahn überqueren wollte. Die Frau verstarb an ihren Verletzungen.

Der Verkehrsunfall geschah am Montagabend, gegen 19 Uhr in Oberhausen. Der Autofahrer war mit seinem Fahrzeug auf der Teutoburger Straße in aufsteigende Fahrtrichtung unterwegs, wie die Pressestelle der Polizei verrät. Dort kam es zu dem Zusammenstoß mit der Frau.

Oberhausen: Frau stirbt nach Unfall

Die 37-jährige Fußgängerin wollte gerade die Straße überqueren, als das Fahrzeug mit ihr kollidierte. Zunächst behandelte der Rettungsdienst die Verletzte und anschließend brachten Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr die Frau in ein Oberhausener Krankenhaus. Dort verstarb sie trotz Reanimationsversuchen an den Folgen des Unfalls.

Auch der 47-jährige Pkw-Fahrer wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus in Oberhausen gebracht. Nach Angaben der Polizei wird auch die mögliche Beteiligung eines weiteren Autofahrers nicht ausgeschlossen. Derzeit geht die Polizei auch diesem Verdacht nach.

Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam (VU-Team) der Polizei Recklinghausen unterstützte die Polizei Oberhausen bei der Unfallaufnahme. Aufgrund des Unfalls musste der Bereich für weitere Autos sowie den ÖPNV-Verkehr gesperrt werden.