NRW: Verheerender Auto-Crash nimmt tragisches Ende! 6 Personen tot

In der Nacht von Samstag (16. November) auf Sonntag (17. November) kam es in Ochtrup in NRW zu erschreckenden Szenen. Mitten in der Nacht, um etwa 2.40 Uhr, kam es auf der Gronauer Straße, Höhe des Bahnübergangs, zu einem tragischen Unfall, bei dem sechs Menschen ihr Leben verloren haben.

NRW: Auto brannte komplett aus

Ein Auto geriet dabei in den Gegenverkehr, wodurch dieses mit einem anderen Fahrzeug aus Gronau frontal kollidierte. Durch den Unfall entstand in dem Fahrzeug aus Ochtrup ein Feuer, wodurch das Auto laut Informationen der Polizei vollkommen ausbrannte.

In dem Fahrzeug aus Ochtrup befanden sich zwei Personen. Wie die Polizei Steinfurt berichtet, ist der Fahrer durch den Aufprall aus dem Fahrzeug geschleudert worden. Sowohl der Fahrer, als auch der Beifahrer verstarben noch an der Unfallstelle.

Polizei Steinfurt: Tote werden identifiziert

In dem anderen Fahrzeug, welches aus Gronau kam, befanden sich tragischerweise vier Personen. Durch die Schwere des Unfalls sind sie alle so schwer verletzt worden, dass sie infolge verstarben. Wie eine Sprecherin der Polizei Steinfurt gegenüber DER WESTEN angibt, werden die Verstorbenen gerade identifiziert, damit man die Angehörigen kontaktieren kann.

Momentan dauern die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang noch an, weswegen die Gronauer Straße seit dem Unfall in beide Richtungen gesperrt ist. Eine Sprecherin der Polizei Steinfurt bestätigt, dass die Sperrung immer noch andauert. Bei dem tragischen Unfall in NRW haben sechs Menschen ihr Leben verloren.