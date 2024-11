NRW: Horror-Unfall! Auto gerät in den Gegenverkehr – eine Frau tot

Schrecklicher Unfall in NRW!

Am Montag (18. November) spielten sich gegen 14.25 Uhr auf der Brühler Landstraße in Köln-Raderthal (NRW) dramatische Szenen ab. Ein Unfall führte nicht nur zu langen Staus, sondern auch zu einem tragischen Todesfall.

NRW: Unfall mit tödlichen Folgen

Die Polizei wurde zu einem schweren Unfall mit einem roten Renault gerufen, in dem zwei Frauen saßen. Die 36-jährige Fahrerin kam nach links von der Fahrbahn ab. Dabei, so die Polizei Köln in einer Pressemitteilung, geriet sie aus noch ungeklärter Ursache ins Schleudern und in den Gegenverkehr.

Dort kam ein Audi-Fahrer (21) dem roten Renault entgegen und konnte nicht mehr ausweichen. Die beiden Autos stießen zusammen, wie die Polizei bestätigte. Daraufhin rückten Einsatzkräfte zur Unfallstelle aus.

Aufgrund der Schwere des Unfalls wurde die Brühler Landstraße in beide Fahrrichtungen weiträumig gesperrt. Auch ein Verkehrsunfallteam ist im Einsatz. Ebenfalls ist der Busverkehr rund um die Linie 131 von den Maßnahmen betroffen.

Bergung und Rettung: Unfall in Köln

Inzwischen ist bekannt, dass die Fahrerin des Renault verletzt ins Krankenhaus kam, ihre Beifahrerin (70) verstarb. Der Fahrer des Audi wurde leicht verletzt.

Nun werden Zeugen gesucht, die Hinweise zum Unfallgeschehen geben können. Sie werden gebeten, sich telefonisch unter 0221 229-o oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei den Ermittlern des Verkehrskommissariats 2 zu melden.