Oberhausen: Streit auf Veranstaltung eskaliert – plötzlich wird ein Messer gezückt und zugestochen

Heftiger Vorfall in der Turbinenhalle in Oberhausen! Am Samstagabend (4. Februar) ist es auf einer Veranstaltung plötzlich zu einer Messerattacke gekommen. Nach Informationen der Staatsanwaltschaft Duisburg ist ein Streit eskaliert. Plötzlich wurde ein Messer gezogen.

Ein Mann aus Bochum wurde dabei attackiert. Er zog sich bei dem Angriff in Oberhausen mindestens einen Messerstich zu, der ihn so schwer verletzte, dass er von Einsatzkräften in ein Krankenhaus abtransportiert werden musste.

Oberhausen: Mutmaßlicher Täter auf der Flucht

Am Samstagabend (4. Februar) waren zahlreiche Menschen aus dem Ruhrgebiet bei einer Veranstaltung in der Turbinenhalle in Oberhausen. Die türkischen Superstars Sagopa Kajmer & Lvbel C5 & Kolpa & Muhabbet und Hayat waren zu Gast in der Ruhrgebietsstadt und hatten zu einem großen Event samt Aftershow-Party geladen.

Von 20 Uhr bis 2 Uhr Nachts sollte der Auftritt samt anschließender Party andauern. Doch für mindestens zwei Personen nahm die Veranstaltung ein jähes Ende, denn plötzlich ist die Lage vor Ort eskaliert.

Nach Angaben der Polizei Essen ist ein Streit aus dem Ruder gelaufen. Ein 29-Jähriger Mann mit türkischer Staatsangehörigkeit ist dabei mit einem Messer auf einen 28-Jährigen Bochumer losgegangen. Nach Informationen, die dieser Redaktion vorliegen, soll er ihm dabei in den Hals gestochen haben. Wie die Polizei bestätigt, wurde das Opfer bei dem Angriff schwer verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Nach der Tat ist der Angreifer zunächst vom Tatort geflohen, konnte im Rahmen der Ermittlungen allerdings identifiziert werden.

Staatsanwaltschaft ermittelt nach Messerattacke

Die Polizei Essen hat im Rahmen der Ermittlungen eine Mordkommission errichtet. Die Hintergründe der Tat sind aktuell noch nicht bekannt und derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Der Täter befindet sich weiterhin auf der Flucht. Die Staatsanwaltschaft Duisburg beantragte einen Haftbefehl beim zuständigen Amtsgericht.