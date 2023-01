Centro Oberhausen: Große Neueröffnung – „Jetzt auch bei uns!“

Wer in NRW shoppen will, fährt gerne ins Centro Oberhausen. Hier gibt es alles, was das Herz begehrt. Alles? Ein wichtiger Laden fehlte bisher. Aber das hat sich jetzt geändert. Das Centro feiert auf seiner Facebook-Seite den Start: „Skechers gibt’s jetzt auch bei uns!“.

Weiter heißt es vom Centro Oberhausen: „Ihr seid auf der Suche nach neuen Schuhen und einem dazu passenden Outfit? Dann solltet ihr unbedingt in unserem neuen Store vorbeischauen – es lohnt sich!“ Ob sich das wirklich lohnt, werden die Shopping-Fans selbst entscheiden.

Centro Oberhausen: Geht der neue Laden unter?

Denn das Centro Oberhausen hat mit seinen 125.000 Quadratmetern reiner Verkaufsfläche bei weitem genug Fashion-Shops und Schuhgeschäfte. Doch das amerikanische Unternehmen Skechers gehört zu den weltweit größten Schuh-Produzenten und hat somit wohl auch eine große Fanbase.

Auf Facebook gab es zu dem Post des Centros am Samstag (28. Januar) zumindest schon jede Menge Daumen hoch und ein paar freudige Kommentare.

Centro Oberhausen: Hier findet ihr den neuen Shop

Der neue Laden befindet sich im Erdgeschoss zwischen dem Luxus-Lifestyle-Geschäft „Balr“ und der „Parfümerie Pieper“. Im Angebot gibt’s neben einer großen Auswahl an Schuhen auch jede Menge Kleidung – für Damen, Herren und Kinder.

Weitere Infos für euch:

Da es bei Skechers aber vor allem um Schuhe geht, können sich die Kunden zusätzlich über ganz spezielle Angebote freuen: Die Kollektionen verfügen über innovative Technologien, die die Füße bestens unterstützen sollen. Selbst auf der Suche nach Arbeitsschuhen, kann man hier fündig werden.

Während das Centro Oberhausen also nach wie vor erfolgreich und beliebt ist, stellt sich woanders die Frage: Muss dieses Einkaufszentrum aus NRW bald schließen?