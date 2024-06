Oberhausen: Pietro Lombardi feiert hier seinen Geburtstag – du ahnst nicht, wie

Am Sonntag (9. Juni) hatte Mega-Star Pietro Lombardi Geburtstag. Der gebürtige Karlsruher wurde 32 Jahre alt. Und tatsächlich hatte er sich entschlossen, diesen besonderen Tag in Oberhausen zu verbringen.

Und wie kann man das als „Deutschland sucht den Superstar“-Gewinner besser als inmitten seiner größten Fans? Mögen sie auch noch so klein sein.

Oberhausen: Lombardi feiert mit Kindern

Auf dem Gelände der Rudolf Weber-Arena in Oberhausen hat Pietro Lombardi am Sonntag inmitten Zigtausender Kinder und deren Eltern seinen Geburtstag gefeiert. Und das beim großen Kinderfestival „Katta & seine Freunde“ (DER WESTEN berichtete). Der DSDS-Juror und Gewinner von 2011 trat vor den über 10.000 Leuten auf und wurde dann noch vom Veranstalter überrascht.

Auch interessant: Oberhausen: Bei „90er live“ ertönt „L’Amour toujours“ – es kommt wie erwartet

Markus Krampe, der Kopf hinter dem Festival, überreichte dem Sänger eine große Geburtstagstorte und gratulierte ihm zusammen mit den vielen Fans zu seinem Ehrentag. Doch nicht nur Lombardi trat am Wochenende auf.

Pietro Lombardi beim Auftritt in Oberhausen. Foto: Jonas Diener Media

Oberhausen: Diese Stars waren auch dabei

Kinder kennen und lieben ihn: Volker Rosin. Der Liedermacher für Kindermusik reihte sich am Sonntag gemeinsam mit Lombardi in die Liste der geladenen Gäste und Acts. Auf der stand auch die Dinosaurier-Kinder-Metal-Band Heavy Saurus, die härtere Musik mit kinderfreundlichen Texten und das ganze in Dinosaurier-Kostümen auf die Bühne bringt.

Neben Auftritten von Youtubern wie Jannik Freestyle und Tobii konnten sich die kleinen Zuschauer auch über Kinderkarussells, Hüpfburgen, Bullenreiten und viele weitere Attraktionen freuen. Und: Der Termin für die nächste Ausgabe besteht bereits. Nächstes Jahr wird am 15. Juni erneut gefeiert. Der Veranstalter will schon bald das Line-up bekannt geben.