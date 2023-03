Oberhausen: Frau entsetzt über diesen Anblick – „Richtiger Schandfleck“

Die Zustände rund um den Kaufland in Oberhausen haben bei einer Oberhausenerin am Dienstag für Empörung gesorgt. „Der Anblick, der sich einem dort im Eingangsbereich und entlang des Baustellengerüstes, links und rechts am Boden, bietet, spottet jeder Beschreibung!“, schimpft die Kundin in einer lokalen Facebook-Gruppe.

Dabei hat der Kaufland in Oberhausen eigentlich die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass es dort anders aussehen könnte. Deswegen redet die Oberhausenerin, die namentlich nicht genannt werden möchte, nun allen Kunden ins Gewissen.

+++ Oberhausen: Currywurst-Frage führt zu großer Diskussion – „Mehrzahl auf keinen Fall gut“ +++

Oberhausen: Frau schimpft – „Richtiger Schandfleck“

Hunderte Zigarettenkippen, benutzte Taschentücher und Einmalhandschuhe. Was sich rund um den Oberhausener Kaufland an Müll sammelt, macht die Oberhausenerin fassungslos. „Ein richtiger Schandfleck!“ Die Oberhausenerin kann nicht verstehen, warum die Menschen dort so viel Unrat hinterlassen, obwohl die Supermarkt-Kette nur wenige Meter weiter einen großen Mülleimer platziert hat.

Dort könnten die Zigaretten bequem ausgedrückt und entsorgt werden. „Es ist auch nicht erst seit gestern bekannt, dass Zigarettenkippen giftig sind und somit auch das Grundwasser vergiften!“, regt sich die umweltbewusste Kundin auf. Sie sei selbst Raucherin und habe immer einen Taschenaschenbecher dabei, wenn sie unterwegs sei. „Ich denke, das Thema Umweltschutz geht uns alle an und wir Raucher sollten auch unseren Beitrag dazu leisten.“

Dieser Anblick macht die Oberhausenerin wütend. Foto: privat

Kaufland in Oberhausen zieht bald um

Die Verschmutzung rund um den Laden ist für andere Oberhausener nichts Neues. „Deshalb gehe ich dort nicht Einkaufen“, schreibt einer. Andere weisen darauf hin, dass es das Problem auch an vielen anderen Stellen der Stadt gebe. „Generell gilt doch leider: nicht mitdenken, Hauptsache bequem, leicht, schnell und nix machen müssen“, meckert einer.

Mehr Themen:

Viele hoffen nun, dass sich die Lage ändern wird, wenn Kaufland in Sterkrade umziehen wird. Die Supermarkt-Kette hat erklärt, dass die Filiale in dem in die Jahre gekommenen Gebäude bald aufgegeben werde. Wohin es geht, erfährst du hier >>>