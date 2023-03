Hunde-Not in Oberhausen: Tiertafel schlägt Alarm – „Kommen kaum hinterher“

Ob Hund, Katze oder Kaninchen. Viele Besitzer von Haustieren geraten immer mehr unter Druck. Durch Inflation, gestiegene Energie- und Lebensmittelpreise können sich viele Tierhalter das Futter für ihre Liebsten kaum mehr leisten.

Der Tierschutzverein Oberhausen beobachtet nun eine besorgniserregende Entwicklung. „Der Bedarf steigt vehement und wir kommen kaum hinterher, unserer Futtervorräte aufzufüllen“, berichtet der stellvertretende Vorsitzende Ulrich Weich gegenüber DER WESTEN. Damit bedürftige Besitzer von Hunden, Katzen und Co. weiter wie gewohnt unterstützen zu können, bittet der gemeinnützige Verein aus Oberhausen jetzt um Hilfe.

Hunde, Katzen und Co.: Die Not in Oberhausen wächst

Seit knapp 15 Jahren unterstützt der Tierschutzverein Oberhausen bedürftige Tierhalter bei der Versorgung ihrer Haustiere über die Tafel für Tiere. Das Angebot richtet sich an finanziell und/oder körperlich hilfebedürftige Menschen. Mit der wöchentlichen Futterausgabe sollen die Tiere möglichst artgerecht und gesund gehalten werden, hofft der Oberhausener Verein.

Petra Barth und Ulrich Weich vom Tierschutzverein Oberhausen bitten um Hilfe. (Archivbild) Foto: Kerstin Bögeholz / Funke FotoServices

Doch nun kommt die Tiertafel Oberhausen nach eigenen Angaben an ihre Grenzen. Weil die Not unter Haustierbesitzern immer weiter wächst, verschärfe sich die Situation um die Futtervorräte zunehmend. Und damit wächst eine große Sorge bei den ehrenamtlichen Tierschützern.

Tiertafel in Oberhausen hat dringende Bitte

So fürchtet das Team um Ulrich Weich, bald nicht mehr alle Haustier-Besitzer versorgen zu können. Daher die große Bitte: „Um unsere wöchentlichen Ausgabezeiten nicht einschränken zu müssen, brauchen wir dringend Futterspenden.“ Besonders ausgedünnt sei der Vorrat bei Nassfutter für Katzen und Hunde und Trockenfutter für Katzen.

Wer für die Tiertafel in Oberhausen spenden möchte, hat diverse Möglichkeiten. So kann Futter etwa direkt bei der Tiertafel freitags zwischen 10 und 14 Uhr an der Leopoldstraße 18 abgegeben werden. Außerdem kannst du Spenden während der Öffnungszeiten im Hundezentrum Lucky Dogs (Allestraße 4) abliefern. Nach Absprache bietet der Tierschutzverein außerdem an, Spenden abzuholen. Daneben freut sich der Verein immer über neue Mitglieder und Sponsoren (mehr hier).