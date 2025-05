Bochum: Immer wieder Attacken gegen Hunde – „Asozialer Abschaum“

Für viele Hundebesitzer sind ihre Vierbeiner weit mehr als nur Haustiere – sie sind echte Familienmitglieder, die sie bedingungslos lieben und beschützen. Doch was eine Frau aus Bochum jetzt erleben musste, lässt einem das Herz in die Hose rutschen und dürfte nicht nur Hunde-Fans zutiefst erschüttern.

Nun spricht die Hunde-Halterin eine deutliche Warnung aus und stellt klar: Die Polizei ist informiert.

Bochum: Hunde-Besitzerin findet Giftköder

Die Sonne strahlt, die Blumen blühen – der Frühling ist endlich da und viele Hunde-Halter nutzen das herrliche Wetter, um mit ihren Vierbeinern ausgiebige Spaziergänge zu unternehmen. Doch was für die Tiere in der Natur so verlockend ist – frisches Gras, neue Gerüche und viel zu entdecken – kann leider auch gefährlich werden.

Immerhin liebes es Hunde, die Welt mit ihrer Schnauze zu erkunden und fressen oft alles, was ihnen vor die Nase kommt. In der Regel ist das kein Problem, schließlich hilft das Gras oft bei der Verdauung und kann sogar Magen-Darm-Beschwerden lindern. Doch leider finden die Vierbeiner auch viel Gefährliches zwischen den Grashalmen und Blumen.

Die Rede ist von Giftködern – heimtückisch ausgelegt, um Tiere zu schädigen oder gar zu töten. Genau solche Köder fand eine Hunde-Besitzerin aus Bochum, die nun eine drastische Warnung ausspricht. So hatte sie in den letzten Wochen immer wieder „Salami-Scheiben mit Nägeln oder Frikadellenstücke mit einer merkwürdigen weißen Substanz. Und sogar Mettwurst-Stücke mit scharfem Splittern auf dem Boden entdeckt“.

Und das war noch nicht alles. Eine verrottende Tüte voller Fleischabfälle – mit übel riechenden Därmen und Knochen – war ebenfalls unter den Ködern.

Hunde-Fans sind wütend: „Pfui Deivel“

Natürlich ist die Empörung der Frau groß, und die Sorge: Sie hat bereits Anzeige gegen Unbekannt erstattet und die Polizei informiert. Und nicht nur sie ist wütend, auch die Hunde-Fans im Netz toben. „Leider werden solche Individuen nicht geschnappt, aber ich hoffe, dass sie dieses A…..och erwischt wird“, wütet so eine Userin.

Auch eine weitere Nutzerin ist sauer und meint: „Was es bloß für asozialen Abschaum gibt, pfui Deivel, pfui.“ Bleibt zu hoffen, dass der Täter oder die Täterin schnell gefasst wird.