Hund für Anfänger – diese Rassen eignen sich perfekt für dich

Einen Hund zu besitzen ist für viele ein großer Wunsch. Doch Vorsicht: Gerade, wenn du ein Anfänger in Sachen Haltung der Vierbeiner bist, solltest du dir genau überlegen, welche Hunde-Rasse du dir anschaffst. Als Hundehalter musst du schließlich deinem Ersthund eine Menge Verantwortung entgegenbringen. Pudel, Havaneser, Malteser, Sennenhund und Co: Wir verraten dir, welche Hunderassen perfekt zu dir passt.

Die Suche nach dem geeigneten Hund gestaltet sich besonders für Anfänger schwierig. Soll es eher ein Familienhund sein oder doch ein aktiver und wilder Vierbeiner, der viel Auslauf und sportliche Beschäftigung benötigt? Einige Hunderassen eignen sich besonders gut für potenzielle Hundehalter – zum Beispiel sind Pudel und Havaneser gute Hunde für dich, wenn du noch nicht ganz so viel Erfahrung hast. Auch auf die Erziehung bezogen sind diese Hunderassen gute Anfängerhunde.

Pudel, Havaneser, Malteser, Sennenhund und Co: Welcher Hund eignet sich für Anfänger?

Der Pudel ist ein sehr gut geeigneter Anfängerhund. Der lockige Vierbeiner zeichnete sich durch eine umgängliche und entspannte Art aus, wie „Pets Deli“ schreibt. Deswegen werden Pudel oft und gerne als Begleit- oder Therapie-Hund eingesetzt.

Auch in Bezug auf die Erziehbarkeit ist dieser Hund sehr unkompliziert und eignet sich daher gut für Anfänger. Diese Hunderasse versteht meist schnell, was du von ihm möchtest. Die lockigen Vierbeiner eignen sich zudem auch gut als Familienhund, wie „edogs.de“ schreibt. Allerdings liebt die Hunderasse Pudel auch genügend Auslauf. Du solltest dich mit einem Pudel also viel bewegen.

Ein Pudel ist ein gut geeigneter Hund für Anfänger. Foto: IMAGO / blickwinkel

Familienhunde sind oft auch geeignete Hunderassen für Anfänger

Und auch der Havaneser ist der perfekte Hund für Anfänger. Er ist ebenfalls unkompliziert und eignet sich auch als Familienhund. Die Rasse versteht sich gut mit Kindern und liebt es, mit ihnen zu spielen. Allerdings braucht dieser Hund auch viel Auslauf und ist pflegeaufwendig. Das sollten Anfänger vor einem Kauf beachten.

Dem Havaneser ähnlich ist der Malteser. Auch er ist ein guter Familienhund und zeichnet sich durch seine Gelehrigkeit aus. Das erleichtert die Erziehung für den Hundehalter und auch besonders für Anfänger enorm. Allerdings musst du bei diesem Vierbeiner einige Zeit für die Fellpflege einplanen.

Ein Berner Sennen-Hund ist ein perfekter Begleiter für Anfänger. Foto: IMAGO / Westend61

Auch große Hunde-Rassen eigenen sich für Anfänger

Wer Anfänger ist und eher einen großen Hund bevorzugt, für den wäre der Berner Sennenhund ein perfekter Begleiter. Trotz seiner Größe ist er ein geeigneter Familienhund. Außerdem ist dieser Anfängerhund leicht zu erziehen. Doch Vorsicht: Eine Haltung in kleinen Wohnungen ist für diesen Hund eher nicht zu empfehlen.

Der Golden Retriever zählt nicht umsonst zu den beliebtesten Hunde-Rassen – nicht nur bei Anfängern: Die Vierbeiner gelten als ausgeglichen und sehr lebhaft, lassen sich perfekt in die Familie integrieren. Außerdem liebt dieser Hund es zu toben, wie „edogs.de“ schreibt.

Egal für welchen Ersthund du dich entscheidest: Bedenke immer, dass ein Hund viel Zeit und auch Geld kostet. Erst, wenn du dir wirklich sicher bist, solltest du dir einen Hund zulegen. Gerade Anfänger sollten über diese Entscheidung gut nachdenken. Der Besuch einer Hundeschule ist vor allem bei Welpen empfehlenswert. Im jungen Alter sind sie noch gut erziehbar. Jagdhunde und Hütehunde eignen sich übrigens nicht wirklich für Hundeanfänger. Sie benötigen zudem sehr viel Auslauf.

Falls du dir schon einen Hund zugelegt hast, fragst du dich wahrscheinlich, wie lange du ihn alleine lassen kannst. Wir verraten dir, wie lange du deinen Hund alleine zu Hause lassen kannst.