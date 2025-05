Tierheim in NRW: Pfleger offenbaren trauriges Tier-Schicksal – „Wirf Hirn vom Himmel!“

Die Tierheime in NRW kümmern sich tagein, tagaus voller Hingabe um die meist verwaisten oder verwahrlosten Tiere. Ihnen liegt nichts mehr am Herzen, als den Hunden, Katzen und Co. ein schönes Zuhause auf Zeit zu bieten.

Doch oftmals werden sie auch mit traurigen Geschichten konfrontiert, die selbst für erfahrene Pfleger nur schwer zu verkraften sind. Denn in die Tierheime in NRW schaffen es auch immer Tiere, die zuvor eine nicht gerade artgerechte Unterkunft hatten. So wie bei Ente Xhoxho…

Tierheim NRW: Trauriges Schicksal dieser Ente!

Neben Hunden, Katzen und Kleintieren nimmt das Tierheim Siegen auch Zwei- oder Vierbeiner vom Bauernhof auf. Auf Instagram wird jetzt die Geschichte von Ente Xhoxho erzählt, die nicht gerade artgerecht in einem Kinderzimmer gehalten wurde. „Das Kind wollte unbedingt ein Entenküken haben und dem ist die Mutter nachgegangen“, erklärt Tierheim-Mitarbeiterin Jessica Pietschmann in einem Clip.

Nach einem Vorfall konnte sich die Familie nicht mehr um das gefiederte Tierchen kümmern. „Irgendwann ist ein kleiner Unfall passiert und jemand ist Xhoxho aufs Füßchen getreten. Dann stand das Füßchen schief und er musste zum Tierarzt. Nur leider fehlten dafür die finanziellen Mittel“, erzählt die Pflegerin in dem Video weiter. Daraufhin kam die Ente auf den Gnadenhof vom Tierheim Siegen und wurde dort wieder aufgepäppelt.

Tierfreunde sind außer sich

Für Tierfreunde ist die ganze Geschichte nur schwer zu begreifen. „Eine Ente als Haustier für ein Kind? Was stimmt mit den Menschen nicht?“, „Mir fehlen die Worte! Immer wenn man denkt, schlimmer geht nicht mehr“, „Herr, wirft Hirn vom Himmel“ oder „Der arme Kerl, wie schön, dass er jetzt in Frieden leben darf“, kommentieren einige User im Netz.

Und tatsächlich hat Ente Xhoxho sein Zuhause auch endlich gefunden – denn er darf auf dem Gnadenhof vom Tierheim Siegen bleiben. Zusammen mit anderen unvermittelbaren Hunden, Schafen und Hühnern geht es ihm dort gut. Und das dank einer großen Spende, die der Gnadenhof bekommen hat.