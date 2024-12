Oberhausen: Feuer-Drama in der Innenstadt – Kinder im brennenden Haus?

In einer Wohnung in der Innenstadt von Oberhausen ist am Dienstagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Vor Ort spielen sich dramatische Szenen ab. Denn es steht die Befürchtung im Raum, dass sich noch Kinder in der Wohnung befinden.

Mit dem Einsatz-Stichwort „Menschenleben in Gefahr“ ist ein Großaufgebot der Oberhausener Feuerwehr zur Hermann-Albertz-Straße ausgerückt. Die Einsatzkräfte verschaffen sich aktuell ein Bild von der Lage.

Oberhausen: Feuerwehr im Großeinsatz

Wie die „WAZ“ berichtet, soll sich das Gebäude, in dem eine Wohnung brennt, auf der Hermann-Albertz-Straße zwischen Nohlstraße und Gewerkschaftsstraße befinden. Ob sich tatsächlich im Gebäude befinden, ist derzeit unklar. Trupps der Feuerwehr Oberhausen setzen alles daran, dies herauszufinden.

