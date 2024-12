Essen: Feuer-Drama in Hochhaus ++ offenbar viele Verletzte

Die Feuerwehr Essen ist mit drei Löschzügen zu einem Großeinsatz ausgerückt. In einem Hochhaus im Stadtteil Horst kam es am Montagnachmittag (16. Dezember) zu einem massiven Brand.

Der Ort des Geschehens befindet sich an der Geschwister-Scholl-Straße. Im Keller des achtgeschossigen Hochhauses soll es massiv brennen. Obwohl die Kellerräume eigentlich durch eine Brandschutztür abgeriegelt sind, gelang es dem Feuer, sich in den übrigen Gebäudeteil auszubreiten. Große Mengen Rauch zogen durch das Treppenhaus in die Etagen mit den Wohnungen.

Essen: Feuerwehr befürchtet Verletzte

Vielen Bewohnern war dadurch der Fluchtweg durch das Treppenhaus abgeschnitten. Manche standen auf den Balkonen und riefen um Hilfe, als die Feuerwehr eintraf. Sie mussten jedoch – sofern keine akute Gefahr bestand – zunächst in ihren Wohnungen bleiben und warten. Später begann die Feuerwehr Essen damit, sie nach und nach über Drehleitern retten. Für die Unterbringung der unverletzten Bewohner hat die Ruhrbahn einen Linienbus zur Verfügung gestellt.

In Essen an der Geschwister-Scholl-Straße bekämpft die Feuerwehr einen Kellerbrand. Foto: Justin Brosch

Nach ersten Informationen sollen bei dem Brand mehrere Menschen verletzt worden sein, womöglich durch das Einatmen von giftigem Rauch. Einzelheiten sind aktuell noch nicht bekannt. Das Sichten der Verletzten dauert noch an.

Während das Feuer im Keller auch gegen 16.30 Uhr noch nicht gelöscht war, begannen Einsatzkräfte damit, den Rauch mit Hochleistungsventilatoren aus dem Treppenhaus und den Wohnbereichen zu blasen. Zur Brandursache und zur Schadenshöhe gibt es noch keine Informationen.

Wir berichten in Kürze weiter.