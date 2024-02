Hund in Oberhausen: Halter stocksauer – jetzt geht es um dein Geld

Die Hundehalter aus Oberhausen sind stinksauer. Im Rahmen eines 25-Millionen-Euro-Sparpaketes werden einige Maßnahmen ergriffen, mit denen in den kommenden zehn Jahren Ausgaben und Einnahmen der Stadt im Gleichgewicht gehalten werden sollen. Neben beispielsweise neuen Blitzern für Autofahrer und Erhöhungen von Eintrittsgeldern ist dabei vor allem eines vorgesehen: die Erhöhung der Hundesteuer. Und das finden die Einwohner ganz und gar nicht okay und gehen nun sogar auf die Straße. Die „WAZ“ berichtete.

Oberhausen: Hunde werden teurer

Die Erhöhung der Hundesteuer in Oberhausen ist für die Stadt beschlossene Sache. Für einen Vierbeiner sind statt 156 Euro künftig 168 Euro fällig. Zwei Hunde sollen jeweils 288 Euro, also satte 33 Prozent mehr als zuvor, kosten. Auch sogenannte Listenhunde sollen teurer werden, und zwar um einen ordentlichen Betrag. Wie die „WAZ“ berichtete, gab es diese Steuer bislang nicht.

Auch interessant: Oberhausen: Tafel-Chefin findet deutliche Worte – „Wir werden das nicht akzeptieren“

Die Hundehalter aus Oberhausen sind mehr als verärgert darüber. Bereits bei der Ankündigung machte sich der Unmut in den sozialen Medien breit. Anfang Februar sind bereits knapp 200 Hundehalter auf die Straße gegangen. Nun fand am vergangenen Donnerstag (15. Februar) eine weitere Demonstration statt, bei der 500 Menschen angemeldet waren. Eine Gruppe auf Facebook hat sich ebenfalls gebildet, die gegen die Erhöhung der Hundesteuer in Oberhausen steht. „Und auch noch den letzten Cent zieht ihr den Hundehaltern aus dem Hemd!“, machen sie darin beispielsweise ihren Ärger kund.

„Wir kämpfen weiter“

In einem Beitrag äußerte sich die Gruppe außerdem wie folgt: „Es kann nicht sein, dass viele Hundebesitzer, die teils schon durch allgemein gestiegenen Preise für Lebensmittel, Strom, Gas, Nebenkosten und Miete etc. nun noch tiefer in die Tasche greifen sollen. Wir kämpfen weiter für gleiches Recht für Halter von Listenhunden. Wieso sollen sie nun Unmengen mehr bezahlen?“.

Das könnte dich auch interessieren:

Ein Blick auf die Hundesteuerhöhe in anderen Großstädten wie Berlin und Hamburg zeigt, dass Oberhausen bereits vor der geplanten Erhöhung weit an der Spitze liegt. Wie viel auch noch aufkündigte Listenhundehalter blechen müssen, kannst du in diesem Beitrag der „WAZ“ nachlesen.