Oberhausen: Fronleichnamskirmes vor dem Aus? Jetzt herrscht Gewissheit

Die Sterkrader Fronleichnamskirmes in Oberhausen ist in ganz NRW bekannt. Zahlreiche Fahrgeschäfte für Groß und Klein und jede Menge kulinarische Angebote sollen vom 29. Mai bis 3. Juni 2024 die vielen Besucher aus dem Ruhrpott begeistern. Rund 380 Schausteller haben im vergangenen Jahr ihre Fahrgeschäfte, Karussells, Buden und Verkaufsstände aufgeschlagen.

Doch in diesem Jahr drohte die beliebte Kirmes auszufallen. Schuld daran war die Deutsche Bahn, doch nun herrscht endlich Gewissheit. Die „WAZ“ berichtete über die frohe Botschaft.

Kirmes Oberhausen war kurz vor dem Aus

Die Deutsche Bahn hatte den Baubeginn für ein breit angelegtes Rohr-Projekt am Bahnhof in Sterkrade angekündigt. Ausgerechnet während der beliebten Fronleichnamskirmes war dieser angesetzt. Rathaus-Verkehrsplaner Martin Kemper in der Bezirksvertretung erklärte gegenüber der „WAZ“ immer noch recht erstaunt: „Sie wollten tatsächlich vor der Kirmes starten.“ Da wollte der Konzern die berühmte Kirmes in NRW doch wirklich ignorieren.

Doch quasi in letzter Sekunde kam die Nachricht, die alle aufatmen ließ. Die Bahn beginnt mit den Bauarbeiten, bei denen ein Tunnel für Versorgungsleitungen unter den Gleisen gebohrt wird, erst am 10. Juni 2023 – nachdem die Kirmes bereits vorbei ist. Mit den Bauarbeiten hätte die Bahn den Schaustellern wichtige Flächen weggenommen. Großattraktionen wie der Freifallturm hätten keinen Platz in der Innenstadt von Sterkrade gefunden und hätten ausfallen müssen, wenn die Bahn zum angekündigten Zeitpunkt mit den Bauarbeiten begonnen hätte.

Die Bauarbeiten der Deutschen Bahn werden in Oberhausen ab dem 10. Juni für einige Einschränkungen sorgen. Dennoch können sich die Einwohner auf einige Verbesserungen freuen. So soll beispielsweise eine neue, breitere Unterführung am Bahnhof entstehen. Was bei diesem Vorhaben genau geplant ist, kannst du in diesem Artikel der „WAZ“ nachlesen.