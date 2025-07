Kostenfalle bei Rheinkirmes in Düsseldorf! Stadt warnt Besuchende

Die Rheinkirmes 2025 in Düsseldorf steht in den Startlöchern. Ab Freitag (11. Juli) werden bis zum Finale des größten Volksfestes am Rhein in NRW (20. Juli) rund vier Millionen Besuchende auf den Rheinwiesen in Oberkassel erwartet.

Für die Anwohnenden ist die Rheinkirmes in Düsseldorf jedes Jahr eine erhebliche Belastung. Deshalb kündigt die Stadt ein rigoroses Vorgehen an.

Warnung vor Kostenfalle bei Rheinkirmes in Düsseldorf

Lautes Gegröle, Dauerbeschallung durch Schausteller und Kirmeszelte und die ein oder andere Hinterlassenschaft in den Vorgärten. Wer in erster Reihe zur Rheinwiese wohnt, muss während der Rheinkirmes starke Nerven haben.

++ Paukenschlag vor Rheinkirmes 2025! Traditions-Stand sagt ab – Besucher entsetzt: „Unvorstellbar“ ++

Und auch die Verkehrssituation bringt Betroffene oft zur Weißglut. „Für alle Kirmesgäste ist es wichtig zu wissen, dass es im direkten Umfeld des Festgeländes zum Schutz der Anwohner vor Belästigungen keinen öffentlichen Parkraum gibt“, erklärt die Stadt Düsseldorf in diesem Zusammenhang und macht eine klare Ansage: „Fahrzeuge, die im Parkverbot stehen, werden abgeschleppt.“ Wer sein Fahrzeug dennoch im Parkverbot abstellt, riskiert also nicht nur ein Knöllchen, sondern im Zweifel auch dreistellige Abschleppgebühren!

++ Herbe Enttäuschung vor Rheinkirmes 2025 – nicht schon wieder! ++

Stadt mit wichtigem Tipp vor Rheinkirmes

Die Stadt Düsseldorf empfiehlt allen Besuchen deshalb die Anreise mit Bus und Bahn oder Fahrrad. „Für Besucher, die dennoch mit dem Auto kommen wollen, stehen links- wie rechtsrheinisch verschiedene kostenfreie Parkmöglichkeiten zur Verfügung. Von dort ist die Kirmes meist in wenigen Minuten mit Bus und Bahn zu erreichen“, erläutert die Amtsleiterin des Amtes für Verkehrsmanagement, Katharina Metzker.

Mehr Themen:

Während der Rheinkirmes verstärkt die Rheinbahn ihr Angebot auf fast allen Linien, vor allem an den Freitagen und Samstagen zu den Drohnenshows und zum Feuerwerk. Innerhalb weniger Minuten erreichst du die Rheinkirmes etwa mit den Stadtbahnen der Linien U75, U76 und U77 und der zusätzlichen Linie ‚E‘ (Haltestelle ‚Luegplatz‘) in nur sieben Minuten vom Hauptbahnhof aus. Auch die Stadtbahnlinie U70 hält während der Kirmes ab 13 Uhr zusätzlich an der Haltestelle „Luegplatz“. Außerdem halten zahlreiche Buslinien am südlichen Kirmeseingang („Haltestelle Jugendherberge“).

Wichtig zu wissen: „Bis tief in die Nacht und in kurzen Abständen sind Busse und Bahnen im Einsatz, sowohl innerhalb Düsseldorfs als auch nach Krefeld, Duisburg, Meerbusch, Neuss und Ratingen.“