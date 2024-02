Oberhausen: Frau (22) kommt von Arbeit nicht nach Hause – dann findet die Polizei ihre Leiche

Schockierende Tragödie in Oberhausen!

Eine 22-jährige Frau aus Oberhausen war am Dienstag (27. Januar) nicht von der Arbeit nach Hause gekommen. Ihre Eltern waren in großer Sorge, meldeten ihre Tochter bereits als vermisst. Am Morgen danach fand die Polizei die Leiche der jungen Frau.

Oberhausen: 22-Jährige tot aufgefunden

Das Drama spielte sich im Stadtteil Sterkrade-Nord ab. Die 22-Jährige arbeitete in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung, die sich an der Ebersbachstraße befand. Am Abend des 27. Februar hätte sie zu ihren Eltern nach Hause kommen sollen – doch dort kam sie nie an. Die besorgten Eltern meldeten sie als vermisst, die Polizei leitete umgehend Suchmaßnahmen ein.

In den frühen Morgenstunden des Mittwochs (28.Februar) gegen 4.40 Uhr bestätigten sich die schlimmsten Befürchtungen der Eltern. Die 22-Jährige wurde leblos in der Nähe ihres Arbeitsplatzes aufgefunden. Wie sie zu Tode gekommen ist, ist noch völlig unklar.

Da jedoch eine Fremdeinwirkung laut den Ermittlern nicht auszuschließen ist, wurde eine Mordkommission eingerichtet. Staatsanwaltschaft Duisburg und Polizei Essen haben die weiteren Untersuchungen übernommen.