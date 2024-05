NRW: Männer bedrängen Frau in RE und schlagen zu! Polizei bittet um Hilfe

Heftig! Am Freitagabend (10. Mai) ging es in einem Regionalexpress in NRW ziemlich ruppig zu. Eine Gruppe von vier Männern soll sich laut Zeugenaussagen aggressiv gegenüber den anderen Fahrgästen verhalten haben. Lautstark und offensichtlich stark betrunken pöbelten sie andere an und verschreckten alle Mitfahrenden.

Dann sollen sie sich besonders auf eine Frau eingeschossen haben. Sie beließen es jedoch nicht bei einer verbalen Auseinandersetzung, sondern schlugen dann zu. Sogleich startete die Fahndung der Polizei in NRW nach den Unholden.

NRW: Bahnreisende pöbeln im RE

Es war ziemlich spät am Freitagabend, als vier alkoholisierte Fahrgäste im RE 10 von Krefeld nach Kleve für Unruhe sorgten. Als es dann noch gewalttätig wurde, verständigte ein Fahrgast die Polizei Kleve. Seinen Aussagen zufolge sollen die Vier mit ihrem lautstarken und aggressiven Verhalten andere Fahrgäste verschreckt haben. Und dann sollen sie noch eine Frau geschlagen haben. Das geschah etwa gegen 22.25 Uhr.

Am Bahnhof Weeze seien die Personen dann ausgestiegen. Die Polizei verständigte sofort die Bundespolizeiinspektion Kleve, die nach den vier Männern fahndeten – mit Erfolg!

NRW: Polizei sucht Zeugen und Opfer

Die mutmaßlichen Täter waren also gefasst. Jedoch fehlte von dem Opfer, der Frau, die wegen des Falls der Körperverletzung allen Grund zu einer Anzeige gehabt hätte, jede Spur. Darum bittet die Polizei nun, dass sich die Frau doch melden solle.

Zudem würden die Ermittler begrüßen, wenn sich weitere Zeugen, die den Vorfall im Regionalexpress miterlebt hatten, melden könnten. Für Hinweise steht die kostenfreie Servicenummer der Bundespolizei 0800 6 888 000 zur Verfügung.