Oberhausen: Frau (32) liegt tot in Wohnung – Polizei offenbart heftigen Verdacht

Am 11. April fand die Polizei eine 32-jährige Frau tot in ihrer Wohnung in Oberhausen. Schnell stellte sich heraus: Es war kein natürlicher Tod. Jetzt kommen heftige Vermutungen ans Licht.

Die 32-Jährige wurde von den Beamten tot in ihrer Wohnung in Oberhausen-Lirich aufgefunden. Nachdem sie nicht bei einem verabredeten Termin erschienen war, informierten Mitarbeiter der Stadt die Polizei, die ihre Wohnungstür öffneten. Seit der Obduktion am 12. April ist klar, dass die Frau nach Einwirkung von Gewalt verstarb. Unter der Leitung der Staatsanwaltschaft Duisburg wurde eine Mordkommission eingerichtet.

Oberhausen: Polizei äußert heftigen Verdacht

Im Rahmen der Ermittlungen offenbarte die Polizei nun, dass sich der Tatverdacht gegen den 47-jährigen Lebensgefährten der Frau erhärtete. Seit dem 12. April fahndete die Polizei nach dem kosovarischen Staatsbürger aus Oberhausen, der schließlich am 13. April eine Polizeiwache in Kehl in Baden-Württemberg aufsuchte und dort festgenommen wurde. Mittlerweile befindet der Mann sich in Untersuchungshaft.

Die Polizei vermutet aufgrund von Hinweisen, dass der Tatverdächtige möglicherweise per Anhalter nach Baden-Württemberg gefahren ist. Womöglich plante er, anschließend weiter nach Frankreich zu reisen.

Polizei sucht nach Zeugen

Aktuell laufen die Ermittlungen zum Tatvorgang auf Hochtouren. Die Ermittler versuchen, die Tat zu rekonstruieren und suchen Zeugen, die im Bereich der Gustavstraße in Oberhausen-Lirich am Freitag, dem 11. April, etwas Verdächtiges gesehen haben und gegebenenfalls Angaben zur Flucht des Tatverdächtigen Mannes machen können. Außerdem sucht die Mordkommission Zeugen, die am 12. oder 13. April einen Mann als Anhalter auf der Route aus dem Ruhrgebiet in Richtung Süddeutschland/französische Grenzen mitgenommen oder beobachtet haben.

Der tatverdächtige Lebensgefährte der Frau ist 47 Jahre alt und ist ca. 1, 80 Meter groß. Außerdem trägt er einen dunklen Bart und hat er eine Halbglatze, wie es in einer Pressemitteilung der Polizei Essen heißt.

Wenn du Angaben zu den genannten Punkten machen kannst, melde dich bitte bei der Polizei Essen unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de.