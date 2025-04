Oster-Mord in NRW ++ Frau erstochen ++ Mann notoperiert

Eine kleine NRW-Stadt steht am Osterwochenende unter Schock. Wie die Polizei Bielefeld mitteilt, ist eine 43-jährige Frau an Karsamstag in Espelkamp getötet worden.

Ihr Ehemann (44) wählte gegen 8.30 Uhr den Notruf und gestand, seine Frau in der ostwestfälischen Stadt (Kreis Minden-Lübbecke) getötet zu haben. Der 44-Jährige erlitt selbst eine schwere Verletzung.

Oster-Mord in NRW: Frau erstochen

Nach dem Anruf aus Espelkamp eilte die Polizei mit mehreren Streifenwagen zur angegebenen Adresse am Graudenzer Weg. In einer Wohnung entdeckten die Einsatzkräfte eine leblose und blutüberströmte Frau.

++ Tierheim in NRW warnt vor Osterfeuer – diesen Fehler unbedingt vermeiden ++

Ein Notarzt konnte nur noch den Tod des Opfers feststellen. „Nach dem aktuellen Kenntnisstand verstarb die 43-Jährige infolge multipler Stichverletzungen“, teilte ein Sprecher der Polizei Bielefeld mit. Der dringend tatverdächtige Mann wurde vorläufig festgenommen, musste allerdings auf schnellstem Weg ins Krankenhaus gebracht werden.

++ „Carfreitag“ in NRW: Polizei zieht Auto aus dem Verkehr – und macht heftige Entdeckung ++

Tatverdächtiger notoperiert

Denn auch der 44-Jährige hatte eine schwere Stichverletzung erlitten und musste deswegen notoperiert werden. Ermittler gehen kurz nach der Tat davon aus, dass der Ehemann sich die Verletzung selbst zugefügt haben könnte. Die Hintergründe der Tat sind bislang unklar. Die Polizei Bielefeld hat eine Mordkommission unter der Leitung von Kriminalhauptkommissar Markus Mertens eingerichtet, um den Fall aufzuklären.

Mehr Themen:

Der Fall ist Teil einer dramatischen Entwicklung in Deutschland. Denn nach Angaben des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend steigt die Gewalt gegen Frauen und Mädchen in allen Bereich. So wurden im Jahr 2023 360 Mädchen und Frauen in Deutschland getötet. Das entspricht beinahe einem Femizid (Tötung einer Frau) pro Tag. Mehr als vier von fünf Taten finden dabei im Zusammenhang mit partnerschaftlichen Beziehungen statt.

„Gewalt gehört zum Alltag von Frauen. Das ist beschämend“, sagte Lisa Paus Ende 2024. Die Bundesfrauenministerin forderte deshalb einen Rechtsanspruch auf Schutz und Beratung für von Gewalt bedrohte Frauen. Die Infrastruktur für Beratung und Schutzeinrichtungen müsse dringend ausgebaut werden.