Oberhausen: Frau bekommt seltsamen Anruf von der „Polizei“ – jetzt warnt sie andere

Oberhausen. In Oberhausen machen mysteriöse Anrufe die Runde! Dort geben sich Betrüger als Polizeibeamte aus.

Sowohl eine Frau aus Oberhausen als auch die Polizei selbst warnen vor der Masche.

Oberhausen: Betrüger am Telefon

Nicht selten kursieren Nachrichten über Trickbetrüger am Telefon. Oft versuchen die Kriminellen in der Leitung an vertrauliche Daten ihrer Opfer zu gelangen.

Aktuell gibt es Berichte aus Oberhausen. Eine Frau schildert in einem Beitrag auf Facebook, dass sich die Anrufer als Beamte des Bundeskriminalamtes ausgegeben hätten. Eine Computerstimme unterrichtete sie darüber, dass ihre Ausweisdaten missbraucht worden seien.

Die Polizei rät dazu ungewöhnliche Telefonate schnellstmöglich zu beenden. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Pressedienst Nord

Der Frau aus Oberhausen wurde eine Nummer angegeben, an die sie sich wenden solle. Das verweigerte sie. Wie sich herausstellte, war das die richtige Entscheidung.

Die von den Betrügern durchgegebene Nummer ist nämlich eine kostenpflichtige Hotline. Andere Nutzer berichten von ähnlichen Vorfällen.

Oberhausen: Polizei mahnt zur Vorsicht

Die Polizei bestätigt ebenfalls, dass das Telefonat in solchen Momenten schnellstmöglich beendet werden sollte. Fragen am Telefon zu beantworten könnte in die Karten der Betrüger spielen. Stattdessen sollten sich die Betroffenen, wenn möglich, die Nummer notieren und in jedem Fall die Polizei verständigen. (neb)