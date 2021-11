Oberhausen: Auto-Poser sorgen für Ärger – Polizei greift ein

Oberhausen. Polizei-Einsatz wegen Auto-Posern in Oberhausen! Am Halloween-Abend ist die Polizei zum Bero-Parkhaus in der Stadtmitte ausgerückt.

Dort haben sich Hunderte Menschen mit ihren getunten Autos in Oberhausen versammelt.

Oberhausen: Riesige Versammlung von Auto-Posern im Bero-Parkhaus

Zeugen haben die Polizei alarmiert, als sie im Bero-Parkhaus in Oberhausen Auto-Poser entlarvten, die mit ihren Fahrzeugen großen Lärm verursachten. Als die Polizisten dort ankamen, staunten sie nicht schlecht.

--------------------------------------------------------------

Ein paar Fakten über die Stadt Oberhausen:

der Bereich des heutigen Stadtgebiets Oberhausen gehörte bis Ende des 18. Jahrhunderts zu unterschiedlichen Herrschaften

knapp 211.000 Einwohner, drei Stadtbezirke und 26 Stadtteile

trägt wegen der 1758 in Betrieb genommenen Eisenhütte St. Antony (der ersten im Ruhrgebiet) den Beinamen „Wiege der Ruhrindustrie“

Wahrzeichen unter anderen: das Gasometer, das Centro-Einkaufszentrum und das Schloss

Oberbürgermeister ist Daniel Schranz (CDU)

--------------------------------------------------------------

Über 200 Autos sowie mehrere hundert Auto-Poser hatten sich im Parkhaus in der Stadtmitte versammelt. Da das Treffen nicht autorisiert war und der Lärm die Anwohner störte, forderte die Polizei die Poser auf, das Parkhaus zu verlassen. Drei weitere Polizeistreifen eilten zur Unterstützung herbei.

-------------------------------------------------------------

Mehr aus Oberhausen:

Oberhausen: Veranstaltungsort nicht zu Kompromissen bereit – „1G und sonst nix!“

Oberhausen: Kult-Lokal im Zentrum macht dicht – doch es gibt freudige Nachrichten für Stammkunden

Oberhausen: Senioren geraten ins Visier von Betrügern – so organisiert gehen die Täter vor

-------------------------------------------------------------

Schließlich fuhren alle Auto-Poser mitsamt ihren Fahrzeugen aus dem Parkhaus – die Versammlung konnte also aufgelöst werden. Im Laufe des Halloween-Abends kontrollierte die Polizei weitere bekannte Treffpunkte der Poser-Szene, an denen an diesem Abend allerdings keine Treffen mehr stattfanden (lb).