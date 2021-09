Oberhausen: Familienstreit eskaliert! 61-Jähriger stirbt durch Messerstiche – Verdacht des gemeinschaftlichen Totschlags

Oberhausen. In Oberhausen eskalierte am Donnerstagabend ein Streit innerhalb einer Familie. Dabei kam es zu Auseinandersetzungen.

Ein Mann wurde während der Streitigkeiten in Oberhausen tödlich verletzt.

Oberhausen: Familienstreit eskaliert – Mann mit mehreren Messerstichen getötet

Bei einem Familienstreit in Oberhausen am Donnerstag gegen 19:30 Uhr wurde ein Beteiligter mit einem Messer verletzt und verstarb. Der tödlich verletzte Mann war zuvor bei seiner Frau in deren Wohnung in Osterfeld gewesen. Das Ehepaar lebte getrennt. In der Wohnung der Frau waren auch mehrere Familienangehörige zugegen.

Hier kam es schließlich zu einem Streit zwischen den Personen, der dann auch in körperliche Auseinandersetzungen ausartete. Dabei wurde der 61-jährige Mann durch mehrere Messerstiche tödlich verwundet.

Bisher wurden zwei verdächtige Personen festgenommen, ein 31-jähriger Mann und eine 64-jährige Frau. Sie stehen unter Verdacht des gemeinschaftlichen Totschlags. Ein Staatsanwalt der Staatsanwaltschaft Duisburg leitete die Ermittlungen vor Ort. Die Leiche des Mannes soll obduziert werden und vor Ort wird nach weiteren Beweisen gesucht. Zurzeit dauern die Ermittlungen noch an. Jetzt übernimmt eine Mordkommission der Polizei Essen den Fall. (mbo)