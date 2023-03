Oberhausen: Currywurst-Frage führt zu großer Diskussion – „Mehrzahl auf keinen Fall gut“

Wenn es um Currywurst geht, kennen viele Deutsche keinen Spaß. Immerhin erfreut sich das Essen hierzulande sehr großer Beliebtheit – im Ruhrgebiet und auch in Oberhausen ist das ganz offenbar auch der Fall.

Nun wurde in einer Facebook-Gruppe zu Oberhausen eine Currywurst-Frage gestellt, die sehr viele Reaktionen hervorrief. Viele dürfte das nicht wundern, immerhin sind das Ruhrgebiet und die Currywurst wohl kaum voneinander zu trennen.

Oberhausen: Currywurst-Frage sorgt für Diskussionen

Wenn es um die beliebtesten Snacks in Deutschland geht, steht die Currywurst bei einigen ganz oben auf der Liste. Manche mögen sie am Liebsten mit Pommes, andere bevorzugen sie klassisch im Brötchen oder mit einer Scheibe Brot. Doch um die Beilage ging es in diesem Fall nicht, sondern um eine viel grundsätzlichere Frage.

In einer regionalen Facebook-Gruppe zu Oberhausen stellt ein Mitglied nämlich folgende Frage: „Wo gibt es für euch in Oberhausen die beste Currywurst?“ Ob es damit gerechnet hatte, mit dieser unscheinbaren Frage eine solche Diskussion unter den Gruppenmitgliedern auszulösen?

Wo gibt es die beste Currywurst?

Insgesamt haben sich unter dem Beitrag mittlerweile 122 Kommentare angesammelt. Die Frage scheint also viele der Gruppenmitglieder sehr zu interessieren. Einig werden sie sich aber selbstredend nicht. Es werden die unterschiedlichsten Restaurants und Imbisse in der Ruhrpottstadt genannt. Und natürlich widersprechen sie sich gegenseitig und sagen.

„Man muss festhalten, es gibt mittlerweile leider viel viel zu wenige und davon ist auch die absolute Mehrzahl auf keinen Fall gut“, schreibt beispielsweise ein Mann. Letztendlich fasst es ein anderes Gruppenmitglied sehr passend zusammen: „Sind doch alle super. Und jeder hat einen anderen Geschmack.“ So kann jeder weiterhin zu dem Lokal gehen, bei dem ihm die Currywurst am besten schmeckt.