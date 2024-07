Oberhausenerin macht schreckliche Entdeckung – es geht um einen beliebten Laden! „Meine Güte“

Ob in Oberhausen, in Essen, Dortmund oder einer anderen Großstadt in NRW: Die Einwohner müssen immer wieder zusehen, wie ihr Lieblings-Restaurant schließt oder eine beliebte Kneipe dichtmacht. Die aktuelle Wirtschaftslage drängt zahlreiche Gastronomen dazu, ihre Türen zu schließen. Die Kosten steigen immer weiter, es kommen immer mehr Auflagen hinzu und auch weniger Konsum ist ein Problem für viele Kneipenwirte. In zahlreichen kleineren Dörfern gibt es bereits kaum noch Ausgehmöglichkeiten.

Auch in Oberhausen macht im Juli eine solche Traditionsstädte zu. Bereits seit vielen Jahren wurden die Menschen hier mit einem schnellen Snack versorgt. Nun ist der 21. Juli der letzte Tag, an dem das noch möglich ist.

Oberhausen: Bekannter Imbiss macht dicht

Currywurst, Pommes und Gyrosteller sind nur einige der Gerichte, die im „Rathaus Grill“ in Oberhausen auf der Speisekarte stehen. Viele Jahre war der Imbiss ein treuer Begleiter für leckere Pommes auf die Hand oder ein schnelles Mittagessen. Jetzt klebt ein großes Plakat an der Glasscheibe des Imbisses. „Mit großem Bedauern müssen wir uns verabschieden und werden den Rathaus Grill dauerhaft schließen. Wir haben voraussichtlich am 21. Juli 2024 das letzte Mal für Sie geöffnet“, steht auf dem Plakat an der Fensterscheibe, das eine Oberhausenerin auf Facebook veröffentlichte. Außerdem bedankt sich das Team für die schöne Zeit.

Viele Menschen sind entsetzt über diese Botschaft. „Oh….meine Güte, der Imbiss war gefühlte 50 Jahre alt und es war immer lecker“, findet zum Beispiel eine Anwohnerin. Kommentare dieser Art finden sich unter dem Beitrag zuhauf. Viele Oberhausener erinnern sich an den Imbiss, die über viele Jahrzehnte ein treuer Begleiter war und kannten sie noch aus ihrer Kindheit. Ein Stück Kindheit, so beschreiben es viele.

Warum genau die Kneipe in Oberhausen schließt, ist derzeit noch nicht bekannt. Doch die Gründe für das Kneipensterben sind vielfältig. Die einen finden keinen Nachfolger, den anderen geht das Geld aus. War die Dorfkneipe und der Imbiss von nebenan früher noch das Herzstück vieler Orte, haben sich die Vorlieben vieler Menschen geändert und der Betrieb einer traditionellen Kneipe oder Imbiss lohnt sich nicht mehr überall. Der ein oder andere wird auch diesen Imbiss in der Stadt vermissen.