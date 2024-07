„The Mallorca Files“: Elen Rhys deutlich – „Palma ist ein anderer Ort jetzt“

Ein Deutscher und eine Britin auf Mallorca – so könnte hier auf der Insel wohl so manche Geschichte eines Urlaubers beginnen. Doch in „The Mallorca Files“ ist es die Grundlage der Drama-Serie, in der die britische Detective Miranda Blake und der deutsche Detektiv Max Winter spannende Fälle auf der spanischen Urlaubsinsel lösen.

Verkörpert werden sie von der britischen Schauspielerin Elen Rhys aus Wales und dem österreichischen Schauspieler Julian Looman. Ein Gespräch über heftige Herausforderungen bei den Dreharbeiten, persönliche Geheimtipps auf der Insel und Julian Loomans Bett.

Ihr seid zurück mit Staffel 3! Was können die Zuschauer von dieser neuen Staffel vom Trio Miranda, Max und Mallorca erwarten?

Elen: Die Zuschauer, die Staffel 1 und 2 gesehen haben, können noch mehr davon erwarten. Jetzt wo wir bei Amazon Prime sind, ist alles epischer und größer geworden. Aber im Herzen geht es immer noch um die Beziehung zwischen Max und Miranda. Da ist viel, worauf man sich freuen kann!

Die Dreharbeiten zu Staffel 2 wurden von der Pandemie unterbrochen. Wie waren die Dreharbeiten dieses Mal?

Julian: Es war ein tolles Gefühl, das zu beenden, was man angefangen hat. Außerdem war da eine Pause von drei Jahren, weil wie gesagt die Pandemie dazwischenkam. Es war einfach toll zurück am Set zu sein! Für mich hat es sich erstmal surreal angefühlt, nach all den Jahren wieder Max und Miranda zu sein.

Elen: Die Show hatte schon immer Ziele. Aber jetzt fühlt es sich an, als wäre alles auf einer größeren Skala. Nach dem Motto: „Lass es uns größer und besser machen als es zuvor schon war.“ Zum Beispiel auf dem Meer zu filmen – auf den Booten und Jetskis. Das war ein großer Schritt für uns. Das Team ist dasselbe – wir sind noch immer die gleiche Familie. Aber alles war größer und aufregender.

Seht ihr Mallorca jetzt mit anderen Augen?

Julian: Ja! Weil wir unseren Drehplan verschieben mussten. Normalerweise haben wir außerhalb der Urlaubssaison gedreht. Dieses Mal haben wir in die Saison hineingedreht – da war es schon richtig voll im Juni und Juli und auch sehr heiß! Das hat die Arbeit schwierig oder anders gemacht. Wir waren ständig klatschnass, weil wir so geschwitzt haben bei 40 Grad. Das war ein großer Unterschied. Und auf einmal waren da Verkehrsstaus, das hatten wir davor nicht. Oder: ‚Was? Ich muss eine Reservierung machen in meinem Lieblingscafé?‘

Elen: In den Wintermonaten hieß es sonst: ‚Hört auf zu zittern! Schaut, als ob euch warm wäre!‘ Da standen wir da mit blauen Lippen und in kurzen Ärmeln. Dieses Mal war es das extreme Gegenteil.

Ich hoffe ihr habt während der Dreharbeiten auch mal frei gehabt. Wo habt ihr eure freien Stunden auf der Mallorca verbracht?

Elen: Am Strand – an jedem beliebigen tatsächlich. Jeder Strand hier ist umwerfend und einfach schön. In jeder freien Minute schnell an den Strand und vielleicht ein bisschen noch was von dort für die Arbeit tun. Das ist immer gut!

Julian: Im Bett (beide lachen). Oder ist die Frage, was meine Secret Spots sind? Ich liebe den Westen der Insel. Ich liebe zum Beispiel Sant Elm and Andratx. Dort treffen die Berge und die Klippen meiner Meinung nach perfekt aufeinander.

Vielleicht auch etwas essen?

Julian: Du willst Geheimtipps für Essen aus uns herausbekommen! Wir haben Lieblingsspots. Es kommt drauf an was man will. Wir haben viele Einheimische im Team, die kennen sich aus. ‚Magst du Lamm? Dann geh in dieses Lokal in diesem Dorf. Die machen das beste Lamm.‘ Solche Tipps haben wir von ihnen bekommen.

Elen: Wir haben wirklich die Qual der Wahl. Aber ich habe einen Unterschied bemerkt zu Staffel 1. Palma ist ein anderer Ort jetzt – es fühlt sich an, als wäre die Stadt noch mehr gewachsen, was Restaurants und Bars betrifft.

Hattet ihr einen Lieblingsmoment bei den Dreharbeiten?

Elen: Für mich persönlich war es bei dieser Staffel die letzte Folge. Da ist dieser sehr schöne Moment zwischen den beiden Charakteren, wo sie – ohne zu viel zu verraten – endlich einsehen, wie viel sie sich gegenseitig bedeuten.

Wir konnten die zweite Staffel nicht zu Ende bringen und hätten nie gedacht, dass wir jemals zurückkommen würden. Die letzte Szene der ganzen Staffel war das letzte, was wir gefilmt haben. Das war ein sehr emotionaler Moment. Das ganze Team war da und alle hatten Tränen in den Augen.

Was ist danach passiert? Habt ihr gefeiert?

Beide: Oh ja! (lachen)

Elen: 48 Stunden lang!

Noch ein letztes Mal zurück zum Thema Essen. Wenn Wien Schnitzel ist und Wales Cawl. Was ist Mallorca dann für euch?

Elen: Sobresada. Das ist diese Mallorquinische Wurst.

Julian: Wie Mettwurst! Ich würde sagen: Empanadas.

Wo genau die beiden Sobresada und Empanadas auf Mallorca gerne essen, haben sie nicht verraten.

Die erste Folge der dritten Staffel von ‚The Mallorca Files‘ ist ab dem 8. August 2024 auf Amazon Prime zu sehen.