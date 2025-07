Urlaub an der Nordsee: Trauriges Aus auf Helgoland – Gäste können nur tatenlos zusehen

Ein Urlaub an der Nordsee soll vor allem eins sein: herrlich entspannend. Doch wer seine Ferien in Norddeutschland verbringt, der will nicht nur vom Alltag abschalten, sondern auch etwas erleben – und lecker Essen gehen.

Doch die Feinschmecker unter uns, die regelmäßig ihren Urlaub an der Nordsee verbringen, müssen jetzt ganz stark sein: Wie unser Partnerportal „MOIN.DE“ berichtet, macht ein Kult-Lokal plötzlich dicht. Die Betreiber haben mit großen Problemen zu kämpfen.

Urlaub an der Nordsee: Trauriges Aus trifft Gäste

Es geht um heftig gestiegene Kosten für Mindestlohn, Energie und Wohnraum. Und auch die beliebte Insel Helgoland bleibt davon nicht verschont. Das „Helgoländer Fährhaus“ verkündet via Facebook und Instagram, dass das Restaurant vorerst geschlossen bleibt – ein herber Schlag für Anwohner und Touristen!

+++Urlaub an der Nordsee: Schock für Touristen! Das wollen sie nicht länger mitmachen+++

„Aus organisatorischen Gründen“, heißt es zu der Schließung. Doch es ist offensichtlich, was einer der Hauptprobleme ist: der Personalmangel. Die Betreiber des Lokals betonen: Man nehme gerne Bewerbungen an. Gesucht werden ein Koch, Beikoch, eine Restaurantleitung und Service-Kräfte. Fazit: Es fehlt also an fast allem.

Urlaub an der Nordsee: Knapper Wohnraum als einer der Gründe

Doch an Interessenten mangelt es offenbar nicht. In den sozialen Netzwerken betonen zahlreiche Menschen, dass sie sich bewerben würden, wenn der aktuelle Arbeitgeber das zuließe. Ebenfalls ein Problem für potenzielle Arbeitnehmer: ein Umzug auf die Insel.

+++Urlaub mit dem Flugzeug: DAS war bisher immer kostenlos – jetzt sollen Passagiere blechen+++

Denn Wohnungen sind auf Helgoland wegen geringem Platz und steigender Immobilien- und Miet-Preise Mangelware. Auf der Website des „Helgoländer Fährhaus“ zeigt sich noch deutlicher, wie groß das Problem ist: „DRINGEND“ sucht das Lokal Servicekräfte. Doch bei Unterbesetzung in der Küche und in der Leitung reicht das vorerst offenbar nicht. Der Betrieb ruht auf unbestimmte Zeit.

Mehr Themen und Nachrichten haben wir hier für dich zusammengefasst:

Was die Gäste dazu sagen, liest du bei unserem Partnerportal „MOIN.DE“. Hier geht es zu dem Artikel>>>