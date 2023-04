Oberhausen: „Lost Place“ mitten am Centro – so soll es dort weitergehen

Das Centro in Oberhausen ist alles andere als verlassen und menschenleer. Doch nur ein paar hundert Meter weiter befindet sich ein ganz besonderes Gebäude, das inzwischen dem Verfall überlassen wird. Ein faszinierender „Lost Place“.

Doch hier kommt jetzt Bewegung rein. Ob es Geister sind, die an diesem Ort in Oberhausen spuken oder ob es doch eher eine neue Idee gibt, auf die sich die Besucher freuen können, liest du in diesem Artikel.

Oberhausen: Neues Leben für „Lost Place“

Bei dem mysteriösen „Lost Place“ handelt es sich um das einst beliebte Asia-Restaurant „Pagoda“ am Centro in Oberhausen. Über 20 Jahre galt es als Besuchermagnet. Es gab sogar einen angrenzenden Park mit Mini-Eisenbahn für Kinder. Doch durch Corona musste das Lokal Insolvenz anmelden, wie „wa.de“ berichtet. Jetzt verliert das prägnante Gebäude immer mehr an Glanz.

Das wollen die Verantwortlichen jetzt verhindern und haben eine Idee, die jede Menge Besucher nach Oberhausen locken wird. Und zwar soll auf dem Gelände demnächst ein „Karls Erlebnis-Dorf“ entstehen. Den beliebten Freizeitpark gibt es bereits mehrfach in Deutschland: „An vielen Orten in Norddeutschland, darunter Warnemünde, Rövershagen, Rügen und Usedom, finden sich mittlerweile die Höfe des Erfolgsbetriebs, der vor über 100 Jahren auf einem Hof bei Mecklenburg-Vorpommern begann“, wie unser Partnerportal „Moin.de“ berichtet.

Bisher stockten die Planungen

Eigentlich sollte der Vergnügungspark bereits 2022 in Oberhausen eröffnen. Doch die Planungen gerieten ins Stocken. Noch gibt es kein offizielles Eröffnungsdatum.

Doch die Abstimmungen zwischen der Stadt Oberhausen, den Betreibern der „Karls Erlebnis-Dörfer“ und den Verantwortlichen des Westfield Centro laufen aktuell. Dann sollte es wohl hoffentlich nicht mehr so lange bis zur Eröffnung des beliebten Freizeitparks in NRW dauern.