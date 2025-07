Horoskop prophezeit es für August! SIE haben am meisten Pech in der Liebe

Wo Licht ist, gibt es auch Schatten – und entsprechend liegen auch Liebe und Herzschmerz häufig nah beieinander. Wer in Gefühlsangelegenheiten nicht weiter weiß, fragt nicht selten sein Horoskop um Rat. Doch nicht immer ist die Antwort der Sterne eine positive.

Drei Sternzeichen müssen sich – zumindest im August – auf Herausforderungen in der Beziehung oder gar auf gebrochene Herzen einstellen.

Horoskop sagt Konflikte für Widder voraus

Zu Beginn des Monats trifft es den Widder (21. März bis 20. April). Mars und Neptun sorgen schon zwischen dem 5. und dem 10. August für einige große Herausforderungen auf der emotionalen Ebene. Dadurch können Konflikte im Liebesleben und in der Beziehung deutlich verschärft werden. Ein glücklicher Ausgang ist dabei keinesfalls vorprogrammiert.

Single-Widder müssen feststellen, dass ihre inneren Wünsche nicht immer mit dem vereinbar sind, wie sie sich im echten Leben verhalten. Und bei vergebenen Widder-Geborenen könnte die Harmonie in der Beziehung etwas bröckeln.

Missverständnisse bei Jungfrau

Auch Jungfrau-Geborene (24. August bis 23. September) müssen im August nicht lange warten, bis es das erste Mal im Beziehungsleben kracht. Durch den rückläufigen Merkur könnte es dazu kommen, dass es den Jungfrauen schwerfällt, ihre Gefühle korrekt zu kommunizieren – Missverständnisse sind damit vorprogrammiert!

Mehr News:

Doch gerade dann ist ein ehrliches Miteinander natürlich umso wichtiger. Körpersprache sollte nicht negativ überinterpretiert werden.

Skorpion steht vor Belastungsprobe

Zu guter Letzt ist der Skorpion (24. Oktober bis 22. November) an der Reihe. Auch hier kommen dank Mars und Neptun schon am 10. August die ersten Spannungen im Liebesleben auf – doch auch am Ende des Monats sind Skorpion-Geborene nicht vor Herausforderungen sicher.

Am 27. August könnten Partnerschaften von Skorpion-Geborenen durch diverse Sternenkonstellationen stark belastet werden.