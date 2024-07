Gasometer Oberhausen mit besonderem Angebot – doch es gilt nur für einen Tag

Bereits seit dem 15. März 2024 gibt es die Ausstellung „Planet Ozean“ im Gasometer Oberhausen zu bestaunen. Für einen einzigen Tag lockt die Institution seine Besucher jetzt mit einem besonderen Angebot.

Insgesamt 70 Prozent der Erdoberfläche sind mit Wasser bedeckt. Eigentlich kaum zu glauben: Trotzdem sind die Weltmeere kaum erforscht! Das ist einer der Gründe, warum der Gasometer Oberhausen der Thematik mit „Planet Ozean“ eine eigene XXL-Ausstellung widmet.

Gasometer Oberhausen holt IHN in die Halle

Und am 18. September 2024 hat die Ausstellungshalle sogar einen weiteren Leckerbissen für seine Besucher parat. Ein berühmter Moderator ist dann im Gasometer Oberhausen zu Gast und wird einen Vortrag halten.

„Am 18. September haben wir den Meeresbiologen, leidenschaftlichen Forschungstaucher und Moderator der beliebten Fernsehsendung „Terra X“, Uli Kunz, zu Gast. In einem spannenden Vortrag berichtet er unter ‚Der Welle‘ von seinen abenteuerlichen Reisen in die Tiefsee, von sagenhaften Algenwäldern und farbenprächtigen Riffen, Begegnungen mit großen Haien und jagenden Schwertwalen“, heißt es in einem Beitrag auf dem Facebook-Account des Gasometers (rund 30.500 Follower).

Gasometer Oberhausen: Ausstellung kommt sehr gut bei Besuchern an

Mit „Planet Ozean“ trifft der Gasometer Oberhausen genau den Nerv seiner Besucher. In den ersten drei Wochen nach der Eröffnung haben über 100.000 Besucher dem Gasometer einen Besuch abgestattet. Nach rund einem Monat waren es fast 150.000 Menschen! Damit legte „Planet Ozean“ den erfolgsreichsten Ausstellungs-Start aller Zeiten hin (wir berichteten).

