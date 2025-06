Horoskop: Glückssträhne zahlt sich aus! SIE schwimmen schon bald im Geld

Wenn wir uns eines von den Sternen und Planeten wünschen, dann ist es doch wohl eine Glückssträhne – am liebsten in sämtlichen Bereichen und so lang wie möglich. Doch selten sagt das Horoskop für Privates und Berufliches den andauernden Glücksregen voraus.

Auch jetzt können drei Sternzeichen „nur“ in Sachen Finanzen punkten. Aber bei einer großzügigen Geldspritze sagt doch bekanntlich niemand nein, oder? Für die Sternzeichen Zwilling, Jungfrau und Schütze stellt sich laut Horoskop in dieser Woche ein Geldsegen ein.

Horoskop: Glück bei Finanzen

Gleich drei Sternzeichen können in dieser Woche ihrem finanziellen Glück auf die Sprünge helfen. Noch nie zum Lotto-Schein gegriffen? Das sollten Zwillinge, Jungfrauen und Schützen jetzt aber nochmal überdenken.

Doch auch von unerwarteter Seite könnte dir diese Woche ein Geldregen vergönnt sein. Denn Zwillinge können laut Horoskop jetzt eine unerwartete Rückzahlung erwarten. Ob vom Finanzamt oder aus dem Freundeskreis: Das Luftzeichen sollte die unverhoffte Summe nicht direkt wieder verpulvern, sondern besser sinnvoll anlegen. Dann steht einer finanziell sicheren Zukunft nichts mehr im Wege.

Jungfrau und Schütze auf finanzieller Überholspur

Jungfrauen dagegen sollten jetzt mal ganz genau ihre Verträge überprüfen. Denn an der ein oder anderen Stelle lässt sich hier deutlich an Geld sparen, wie ihr Horoskop für diese Woche orakelt. Ob beim Strom, Internetvertrag oder der ein oder anderen Versicherung: Wer mit Köpfchen an die Sache geht, kann seine Notfallreserven laut „Bild“ großzügig aufstocken.

Schützen sind bekannt für ihren Optimismus und ihre Abenteuerlust. Doch in dieser Woche sollte das Feuerzeichen besser nicht unüberlegt handeln, sondern sich an einen Finanzplan für die nächste Zeit machen. Wer das in der Vergangenheit bereits getan hat, kann jetzt sogar die Früchte ernten und sich einen Traum erfüllen. Aber auch hier sollten Schütze-Geborene mit Köpfchen handeln – um sich an der Investition langfristig zu erfreuen.